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28.07.2020 21:00
Рубрика: Происшествия

В Татарстане заочно арестовали создателей фонда Gafarov and Partners

Текст: Олег Платонов (Казань)

Набережночелнинский городской суд сегодня заочно арестовал основателя фонда Gafarov and Partners и его бизнес-партнера, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

На сегодняшний день потерпевшими признано более 50 человек. Причиненный ущерб из-за действия фонда составляет более 20 миллионов рублей. По версии следствия, инвесторы вкладывали деньги в данную финансовую пирамиду, но вернуть средства не смогли.

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В отношении обвиняемых - 24-летнего и 32-летнего жителей Набережных Челнов - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судя по фотографиям из соцсетей, они сейчас находятся за пределами России. Срок содержания молодых людей под стражей начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России либо с момента фактического задержания на территории нашей страны.

С 27 июля обвиняемые объявлены органом предварительного расследования в международный розыск. В рамках уголовного дела принимаются меры к розыску и аресту имущества организаторов незаконной деятельности.

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