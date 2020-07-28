Врачи из Татарстана отправились в Казахстан на борьбу с коронавирусом

В Жамбылскую область Казахстана прибыла группа врачей из Татарстана, основной целью визита которых станет оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции. В составе прибывшей группы - врач-инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы.

- Все специалисты, прибывшие к нам, имеют высокую квалификацию и категорию, - говорит руководитель областного управления здравоохранения Марат Жуманкулов. - Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией. В России хороший опыт лечения ковида. Я думаю, что приезд российских специалистов позволит нам где-то пересмотреть, а где-то улучшить работу в этом направлении.

В татарстанской делегации заявляют, что приехали не кого-то чему-то научить, а сравнить опыт в лечение коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как организованы структуры оказания медицинской помощи,

Кроме того, Татарстан направил в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Из республики были направлены средства индивидуальной защиты, антисептики, ингаляторы, электронные термометры и тонометры.