Жители Башкирии стали жертвами лжебанкиров

53-летний уфимец Сергей Костров объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в незаконной банковской деятельности и организации группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Граждане и юрлица, пострадавшие от незаконной банковской деятельности этой компании, могут обратиться в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По оперативным данным, первоначально незаконная деятельность группы осуществлялась с участием двух уфимских банков. Но когда Центробанк России отозвал у них лицензии, работа по обналичиванию и выдаче денежных средств продолжилась. Участники группы арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября. Сообщается, что кроме "лидера" в Уфе и Москве работали "бухгалтеры", "кассиры" и "инкассаторы" - всего более 15 человек.

Следствие считает, что деньги перечислялись по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7 до 15 процентов. При этом в финансовых операциях использовались счета более 130 подконтрольных юрлиц, а также банковские карты физических лиц. В итоге по примерным расчетам, незаконный доход лжебанкиров превысил 28 миллионов рублей.

- Следственной частью Главного следственного управления МВД по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также в ходе следствия установлены неоднократные случаи мошеннических действий, когда юрлица передавали деньги лжебанкирам, но обратно их уже не получали: средства уходили на расчетные счета подконтрольных организатору группы предприятий.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, общая сумма финансовых действий лжебанка превысила три миллиарда рублей.