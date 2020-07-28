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28.07.2020 14:23

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на производственных объектах

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили плановые ремонтные работы на производственных объектах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В период плановой остановки транспортировки нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Омск - Сокур был выполнен средний ремонт трех задвижек на линейной части. Также произведен монтаж узла запорной арматуры на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ).

В период плановой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск заменены узлы запорной арматуры на линейной части и на технологических трубопроводах Рыбинской ЛПДС. Замена выполнялась по результатам обследования и выданных заключений о ее неремонтопригодности после окончания срока эксплуатации. Установка новых задвижек обеспечит высокий уровень защиты оборудования производственных объектов при транспортировке сырья.

Кроме того, на технологических трубопроводах ПСП Уяр и линейной части МН Омск - Иркутск выполнен средний ремонт тринадцати задвижек. Специалисты проверили работоспособность запорной арматуры, ее техническое состояние, выполнили очистку оборудования от следов коррозии, частично заменили детали.

Цель работ - обеспечение надежной эксплуатации производственной инфраструктуры предприятия за счет своевременного выполнения планово-профилактического ремонта.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена в плановые сроки, производственные объекты работают в штатном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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