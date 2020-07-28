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28.07.2020 20:06
Рубрика: Общество

В диалоге на равных

Программа "Академгородок 2.0" требует комплексного развития территории, убеждены в Сибирском отделении РАН
Текст: Александр Емельяненков (Москва) , Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Как обеспечить ритмичное, без проволочек, финансирование мегапроекта СКИФ? Что предусматривает и когда заработает новая программа "академического лидерства"?
У специалистов Сибирского отделения РАН большой опыт в конструировании ускорительной техники. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости У специалистов Сибирского отделения РАН большой опыт в конструировании ускорительной техники. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
У специалистов Сибирского отделения РАН большой опыт в конструировании ускорительной техники. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Самые острые, обсуждаемые в Академии наук и вузовском сообществе вопросы стали предметом диалога министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова с руководителями Сибирского отделения РАН, ректорами и преподавателями сибирских вузов.

Фото: Валерий Дегтерев/ из книги "Жорес Алферов"
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Вице-президент Российской академии наук и глава ее отделения в Сибири Валентин Пармон находит важным то обстоятельство, что первый, ознакомительный визит министра начался с посещения экспериментального производства в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера. Технологии и наукоемкое оборудование, которые здесь освоены и производятся, будут востребованы в работе Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". Это, можно сказать, стержневой проект в программе развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" и один из самых крупных объектов для Новосибирской области по объему строительства, привлеченным средствам и наукоемкости. На его создание потребуется около 37 миллиардов рублей.

Для того чтобы СКИФ был изготовлен в установленные сроки, запускать в производство оборудование длительного цикла изготовления надо уже в этом году. Возникшие сложности с финансированием, по словам Валерия Фалькова, на этот день устранены. "Вопрос принципиально решен, - заявил он в Новосибирске. - Сейчас ожидается издание акта правительства, чтобы в самое ближайшее время эта работа была начата".

- Важно и то, что министр поддержал необходимость расширения и обновления производственных мощностей в ИЯФ. Потому что вслед за созданием СКИФ необходимо будет строить синхротрон в подмосковном Протвино, - рассказал академик Пармон. - А мы продемонстрировали реально работающий потенциал Сибирского отделения.

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Вся программа "Академгородок 2.0" предполагает комплексное развитие территории и включает в себя, по словам губернатора региона Андрея Травникова, более 50 объектов. Это очень важно, подтверждают в руководстве Сибирского отделения РАН. Научная составляющая программы должна быть подкреплена развитием инфраструктуры, чтобы формировались конкурентоспособные условия для работы и жизни исследователей и молодых специалистов.

- Есть вопросы, которые нужно решать на государственном уровне. Ребята, которые придут к нам работать, например, в проект СКИФ, должны иметь жилье. Не общежития. Нужен рынок арендного доступного и комфортного жилья, если хотим, чтобы хорошо подготовленная молодежь оставалась в регионах и стране. Лучшие выпускники, если их не обеспечить жильем, уедут, - предупреждает Валентин Пармон.

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Другая болезненная проблема - разница в оплате труда. Сейчас зарплата научного сотрудника должна быть не ниже 200 процентов от средней по региону. Понятно, что в Москве этот показатель выше, а значит и зарплата у научных сотрудников в столице значительно больше, чем у сибирских коллег. Это, безусловно, должно быть изменено. За одну и ту же работу специалист одного уровня должен получать одинаковую зарплату. Иначе не остановить утечку квалифицированных кадров из регионов.

В Новосибирске Валерий Фальков сообщил о запуске новой программы - стратегического академического лидерства.

- Как я понял, в ней провозглашено, что университеты должны готовить кадры для своей страны. И в таком случае индикатором успеха не должны быть научные публикации в зарубежных журналах. А пока, к сожалению, главным оценочным критерием для научного учреждения является число таких публикаций. Это разрушает все, - убежден академик Пармон.

За одну и ту же работу специалист одного уровня должен получать одинаковую зарплату. Иначе не остановить переток в столицу квалифицированных кадров

В обсуждении новой программы активно участвовали не только представители Академии наук, но и вузы.

- Такая программа - возможность быть в тонусе, изучать лучшие мировые практики и пробовать новое. Безусловно, это дает дополнительные средства и, соответственно, возможности на развитие инфраструктуры, научных направлений и образовательных программ, привлечение талантливых специалистов и студентов, в том числе иностранных, - полагает ректор НГУ академик Михаил Федорук. А примером современной интеграции образования и науки, по его словам, может служить созданный в Академгородке Математический научный центр мирового уровня. Он будет искать себя в соединении наки, образования и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях - таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект.

Как это будет

В разработке mega-sciense проекта СКИФ принимали участие два института Сибирского отделения - ИЯФ имени Г.И. Будкера и ФИЦ "Институт катализа им. Г.К. Борескова". Согласно проекту, Сибирский кольцевой источник фотонов пропишут на территории наукограда Кольцово, общая площадь застройки - почти 77 тысяч кв. м. По планам разработчиков, Центр коллективного пользования СКИФ будет включать ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру - 30 экспериментальных станций и лабораторный корпус. Они предназначены для инновационных исследований в области физики, химии, геологии, биологии и медицины. Одним из резидентов центра станет ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", где разрабатывается и проходит испытания вакцина против коронавируса нового типа. Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года. Еще через год должны быть введены все шесть станций первой очереди в базовом функционале.

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