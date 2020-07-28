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28.07.2020 13:41
Рубрика: Власть

Региональный центр волейбола в Новосибирске откроется осенью

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Региональный центр волейбола (РВЦ), который возводится в Новосибирске, откроется осенью этого года. Здесь начнет тренировки новосибирский "Локомотив". Такую задачу поставил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Специалисты сообщили главе региона, что спортивный объект готов к открытию на 90 процентов, начинается установка оборудования. Крупнейший за Уралом волейбольный центр начали строить летом прошлого года на участке площадью почти 4,5 гектара в Октябрьском районе Новосибирска. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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- Работы на объекте идут в графике. Но с учетом того, что сезон не за горами, уже в сентябре стартует чемпионат России, подрядчику следует напрячься, приложить усилия, чтобы в срок завершить большой проект, - подчеркнул Андрей Травников.

Одновременно к завершению подходят сезонные работы по благоустройству территории, включая установку малых архитектурных форм, флагштоков, озеленение территории, устройство проездов и тротуаров. Выполнен монтаж здания контрольно-пропускного пункта и билетно-пропускной системы.

По словам депутата Совета депутатов Новосибирска Дениса Плотникова, строительство волейбольного центра подтолкнуло благоустройство прилегающей территории Октябрьского района, в частности, озера "Надежда". Так, в проработке находится проект благоустройства пляжа на берегу озера.

По мнению олимпийского чемпиона Евгения Подгорного, новый спортивный центр придаст импульс и развитию волейбола в регионе, и воспитанию новых чемпионов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Этот проект - не только волейбольный центр, это вся прилегающая территория. Проект очень большой, комплексный. И мэрия Новосибирска на данный момент решила все задачи, которые стояли перед городом. Это - и транспортная доступность, и дополнительные парковки, и пожарные проезды, и благоустройство территории. Сделано все, чтобы запустить этот объект, чтобы болельщикам было сюда комфортно приходить на игры Чемпионата России, - резюмировал Андрей Травников.

Глава региона еще раз подчеркнул, что реализация мероприятий нацпроектов, строительство крупных объектов в Новосибирской области обеспечено финансированием и проходит под контролем правительства региона.

Справка "РГ"

Новосибирский волейбольный центр - это спортивный комплекс мирового уровня, который возводится в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Центр сможет принимать крупные международные турниры. Так уже в 2022 году Новосибирск станет одним из городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Как сообщил министр строительства области Иван Шмидт, РВЦ состоит из двух зданий, в их составе - два игровых поля с искусственным покрытием, два тренажерных зала, восемь раздевалок и другие помещения.

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