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28.07.2020 06:00
Рубрика: Общество

Регионы выяснили, какой у них коллективный иммунитет к COVID-19

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Иркутская область в числе 22 регионов России вошла в федеральную программу по оценке популяционного иммунитета, инициированную Роспотребнадзором. Результаты будут озвучены на этой неделе.
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, профессор Сергей Балахонов рассказал "Российской газете", как проводилось это масштабное исследование и каковы предварительные итоги по области.

Фото: iStock
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"По разнарядке, мы должны были изучить 2 тысячи 688 проб. За неделю, отведенную на прием заявок, поступило более пяти тысяч анкет от желающих принять участие в исследовании, - сообщил Сергей Балахонов. - Но количество участников было определено, исходя из численности населения и напряженности инфекционного процесса по COVID-19. Так среди иркутян отобрали 1 517 человек, по 300 - из Братска и Ангарска, в пределах 100 - среди жителей городов Усть-Илимска, Саянска, Шелехова, Бодайбо".

70+ искали среди своих

Волонтеров выбирали случайным методом, а затем сортировали анкеты вручную, чтобы максимально охватить разные слои населения. Если в компьютерную выборку попадали члены одной семьи или трудового коллектива, оставляли среди испытуемых только одного. Исследованием охватили семь возрастных групп: от года до 70 лет и старше.

"У нас возникла одна неожиданная проблема, - поделился Сергей Балахонов. - Не смогли сразу набрать достаточное количество участников старше 70 лет. Оно и понятно - пожилые люди интернетом почти не пользуются, а заявку надо было отправить в электронном виде".

Руководство противочумного института нашло оптимальное решение проблемы. У научной организации почти с 90-летней историей много ветеранов, с которыми поддерживается связь. Их и пригласили поучаствовать.

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"Отчего же не помочь коллегам в таком важном деле? Конечно, я согласилась, - рассказала Тамара Ивановна Иннокентьева, доктор медицинских наук, в прошлом - заместитель директора института. - Я еще и двух своих однокурсниц привлекла к этому делу. Мои анкетные данные записали, а на следующий день пригласили в поликлинику. Поехала, сдала кровь. Я меры безопасности соблюдаю, но от всего не отгородишься - и на дачу выезжаю, и с родными общаюсь. А данные о популяционном иммунитете необходимо изучать. Теперь мне интересно, какие получены результаты - и у нас в области, и в стране".

Путь к свободе?

"Если выяснится, что иммунитет у меня есть, то это дает определенную свободу, - рассуждает иркутянка Алена Забродина, подавшая заявку на участие в исследовании. - Это значит, я незаметно для себя переболела, могу не носить маску. Не бояться, что кого-то заражу или заражусь сама. И наконец-то смогу навещать дедушку, по которому уже очень соскучилась. И еще важно - исследование проводится бесплатно! В коммерческих медицинских лабораториях сделать такой анализ 1,5-2 тысячи стоит. Совсем недешево".

Не знаю, повезло ли Алене, а моей коллеге, Инессе Шайн, пришло письмо из Противочумного института с идентификационным номером и приглашением в поликлинику на анализ. А потом оттуда позвонили и попросили прийти в определенный день и час, напомнив, что кровь сдают из вены и натощак.

Как по нотам

В медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (МСЧИАПО), одной из участниц исследования, все было организовано четко и безопасно.

- Куда? - строго спросила медсестра на входе. - Давайте сначала температуру измерим. И руки, пожалуйста, не забудьте обработать.

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- Мы определили два дня для работы по этой программе, - поделилась заведующая поликлиникой МСЧИАПО Евгения Окладникова. - Накануне регистраторы обзвонили всех волонтеров. В коридоре у нас и до этого была разметка, на входе - санитарный контроль, маски, бахилы. Всего мы забрали 49 проб и программу выполнили.

Через пять минут (засекали по часам!) мы уже стояли на крыльце поликлиники. К нам подошел еще один из участников исследования. Разговорились.

- Я на авиазаводе работаю инженером, - рассказывает Михаил. - У нас в мае на две недели отдел закрывался на карантин: был контакт с заболевшим коллегой. Анализы сдали и дома сидели. Тогда всем пришли отрицательные результаты. Но с тех пор немало времени прошло, а вдруг я уже переболел? Пишут же, что у многих это бессимптомно проходит. И тут как раз это тестирование. Получу результат - буду знать наверняка.

Invitro

В тот же день все забранные пробы были доставлены в лабораторию иммуноферментного анализа (ИФА) противочумного института.

- Сначала регистрация, присвоение номера, записи в специальных журналах учета, - разъясняет порядок заведующая лабораторией патофизиологии, доктор биологических наук Валентина Дубровина. - Затем в центрифуге мы получаем из крови сыворотку и запускаем процесс. Задача - определить наличие иммуноглобулина группы G. Его присутствие говорит о том, что человек уже переболел COVID-19 и имеет иммунитет.

За стеклом лаборатории, а входить во время проведения цикла нельзя никому, младший научный сотрудник института Анна Пятидесятникова ловко управляется с многоканальной пипеткой. Раскапывает на планшет, в котором 92 капли сывороток крови земляков, прозрачную жидкость.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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- Планшет - это тестовая система. В каждой лунке уже находятся антигены к коронавирусу SARS-CoV-2, а также для сравнительного анализа одна положительная и три отрицательных пробы, - комментирует этапы исследования Валентина Дубровина. - Сейчас Анна доводит объем до необходимого для исследования и затем поставит планшет в специальный прибор - инкубатор. В нем при температуре 37 градусов за отведенное время должна начаться реакция взаимодействия антител, если они есть в сыворотке волонтера, и антигена.

Если в пробе есть антитела, то антиген тест-системы как бы захватывает их. По инструкции к тест-системе, еще несколько раз проводится промывка, инкубация. Затем лишняя жидкость отсасывается, а на стенках лунок остается только то, что прикрепилось друг к другу. Чтобы увидеть результат, туда добавляется ферментирующий субстрат, который окрашивает содержимое во все оттенки янтаря. Если антител много, то "янтарь" насыщенней.

- Работать нужно аккуратно, строго следуя инструкции, - делится Анна Пятидесятникова. - Однако, когда я вижу эти желтые меточки, радуюсь, что есть у нас люди, которые защищены от инфекции.

Однако на глазок уровень иммунитета определять совсем ненаучно. Поэтому планшетка для точного определения оптической плотности отправляется в специальный прибор - иммуноферментный анализатор.

- Когда мы получаем данные по оптической плотности каждой пробы, то потом проверяем результаты по формуле, прилагаемой к тест-системе, пересчитываем вручную, - поясняет заключительный этап заведующая лабораторией патофизиологии. - Все положительные и сомнительные результаты перепроверяем на тест-системах других производителей. Так что можно сказать - результат, полученный у нас, на 100 процентов достоверный.

Все сыворотки, поступившие на исследование в Противочумный институт, были поделены на две части, одна из которых заморожена. Это - бесценный материал для дальнейших исследований.

- Поскольку все волонтеры согласились на экспериментальное исследование их крови, мы решили продолжать научные изыскания, - рассказала Валентина Дубровина. - Возможно, это будет испытание новых тест-систем. Или, например, изучение проб на иммунный статус в целом. Неизвестно еще, какие задачи перед нами поставят время и вирус SARS-CoV-2.

Итоги в обработке

Данные, полученные по результатам ИФА-тестирования населения Иркутской области, будут использованы для эпидемиологического анализа по распределению и уровню популяционного иммунитета к новому типу коронавируса.

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"Вся информация будет тщательно обработана, уточнил директор Иркутского противочумного института Сергей Балахонов. - Протоколы лабораторных исследований, проведенных в нашем институте, а также в других НИИ из 22 регионов, будут суммарно анализироваться в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге и в Роспотребнадзоре. На основе этого анализа будут даны прогнозы развития эпидемиологической обстановки в регионе и рекомендации по дальнейшим мероприятиям, направленным на профилактику распространения коронавирусной инфекции".

Пока же, по словам профессора, результаты ИФА-тестирования свидетельствуют, что показатели уровня коллективного иммунитета к COVID-19 населения Иркутской области ниже, чем, к примеру, в отдельных регионах Центрального федерального округа. "Возможно потому, - предположил Сергей Балахонов, - что активизация эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции у нас наступила гораздо позднее".

Каждый волонтер сможет получить свои результаты там, где сдавал кровь - противочумный институт уже направляет информацию в поликлиники области. У моей коллеги, вместе с которой мы побывали во всех без исключения ковидных госпиталях, включая их красные зоны, антител к COVID-19 не обнаружено. Это значит, по-прежнему носим маски, моем руки и соблюдаем социальную дистанцию.

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