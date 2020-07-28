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Рубрика: Общество

Два в одном

В "Кузбассе" создали уникальный сердечный клапан
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Уникальный протез клапана сердца с бесшовным способом его имплантации создан учеными кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование проведено в Научно-образовательном центре мирового уровня "Кузбасс", созданном в рамках национального проекта "Наука". Эта разработка кузбасских ученых актуальна не только для России, она будет востребована в мировом медицинском сообществе.
Ученые уже думают, как использовать новые инновационные материалы в конструкции протеза. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Ученые уже думают, как использовать новые инновационные материалы в конструкции протеза. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Ученые уже думают, как использовать новые инновационные материалы в конструкции протеза. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Несмотря на то что искусственные клапаны сердца создаются более 60 лет и предлагаются все новые конструктивные решения, серьезные проблемы остаются. Одна из них - ограниченный срок службы протеза. А значит, пациенту требуется повторная операция на сердце. Они считаются наиболее сложными, с высоким риском осложнений и высокой летальностью. Хирургу надо извлечь старый протез, затем зафиксировать новый, накладывая во время операции много швов. Такие хирургические вмешательства особенно опасны для возрастных пациентов.

Фото: iStock
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- Мы разработали такую конструкцию клапана сердца, которая не требует извлечения ранее имплантированной модели, - говорит руководитель проекта, кандидат технических наук Евгений Овчаренко. - Все, что потребуется хирургу, - это имплантировать новый протез в старый по принципу "клапан-в-клапан". Метод немного схож с коронарным стентированием, когда в сосуд вводится "трубочка", с помощью баллона она раздувается, упирается в стенки сосуда, увеличивая его просвет. Мы делаем примерно то же самое, но с клапаном сердца. Важно, что он имплантируется бесшовно, значительно снижая нагрузку на пациента при хирургическом вмешательстве.

По словам Евгения Овчаренко, при создании этого клапана ученые объединили многолетний опыт разработки медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии и современные инновационные подходы. Следует отметить, что в институте базируется одна из ведущих отечественных школ по разработке медицинских изделий, основателем которой является академик РАН Леонид Семенович Барбараш.

Мировой уровень разработки кемеровских ученых оценили производители медицинской техники. Одна из фирм уже начала регистрацию сердечных клапанов, а затем планирует организовать их серийный выпуск. А ученые уже думают, как усовершенствовать метод и использовать новые инновационные материалы в конструкции протеза. Например, имплантировать протез, не вскрывая грудную клетку, а вводить его через бедренную артерию - по сути, воспроизвести технику установки коронарного стента.

Ученые МГУ создали биопротез сердечного клапана

Евгений Овчаренко подчеркивает, что создание биопротеза - первый значимый шаг в реализации масштабной программы НОЦ, посвященной разработке инновационных технологий сбережения здоровья и переходу к новой высокотехнологичной экономике региона. Ученые представили комплексную программу по прогнозированию, профилактике и лечению болезней системы кровообращения, разработанную специально для "угольного" региона с учетом его экологических, социально-экономических и инфраструктурных особенностей.

"Надеюсь, что НОЦ позволит собрать лучшие научные и производственные силы региона для решения самых насущных задач", - заключил Евгений Овчаренко.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Научный подход с Юрием Медведевым

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