В алтайском онкоцентре произошла вспышка коронавируса

В Барнауле в одном из корпусов краевого онкологического диспансера из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции приостановили госпитализацию пациентов. COVID-19 подтвердился у 41 человека, около половины из которых - пациенты.

В пресс-службе правительства Алтайского края отметили, что, несмотря на предпринятые санитарно-эпидемиологические меры, после первой вспышки COVID-19, которая произошла в конце мая, в онкодиспансере вновь обнаружили коронавирус. В конце прошлой недели у нескольких пациентов поднялась температура.

При проведении массового тестирования инфекция был обнаружена у 41 человека, около половины из которых составляют врачи и медперсонал больницы. Поэтому с 27 июля корпус онкодиспансера по адресу Никитина, 77 в Барнауле временно прекратил прием пациентов.

По словам замглавного врача лечебного учреждения Алексея Марьина, часть инфицированных были переведены в ковидные госпитали, а те, у кого болезнь протекает в легкой форме, - отравлены домой под амбулаторное наблюдение. Все остальные, у кого не был выявлен COVID-19, остались долечиваться в онкодиспансере.

"Новых пациентов мы пока принимать не будем, плановую госпитализацию возобновим в середине августа после санобработки помещений и тестирования медперсонала. Все, кто был к нам записан на этот период, будут перенаплавлены в другие больницы сходного профиля", - отметили в онкодиспансере.

По данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, на 28 июля в Алтайском крае зарегистрировано уже 8786 случаев COVID-19, 6773 инфицированных выздоровели, 199 человек умерли, из них 82 - от коронавируса.