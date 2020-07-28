В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида

Барнаульские следователи задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном причинении тяжких повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Как рассказали в СК по Алтайскому краю, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Уличную драку, произошедшую накануне в районе Старого базара, снимали на камеры мобильных телефонов посетители одного из баров алтайской столицы. В том числе по этим записям следователи сейчас восстанавливают картину событий. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Свою версию произошедшего в соцсетях рассказала супруга погибшего. По ее словам, тот вступился за парня с тростью в руках, на которого наседали три человека, среди которых был местный боксер. Пытаясь разнять конфликтующие стороны, потерпевший получил страшной силы удар, после которого уже не поднялся с асфальта. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Даже после того, как погибший оказался на земле, драка не прекратилась, это также запечатлели камеры очевидцев.