В Красноярском крае взорвался газ в трехэтажном доме

В селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края в трехэтажном жилом доме взорвался газ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, от взрыва пострадали две квартиры. Ранена бабушка, которая проживала в одной из них. Спасатели эвакуировали 60 человек.

По данным агентства, пожара на месте происшествия не было, но есть разрушения. К месту направлены силы пожарно-спасательного гарнизона и опергруппа из Красноярска.

Причины ЧП будут устанавливать правоохранительные органы.