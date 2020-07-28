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28.07.2020 10:44
Рубрика: Происшествия

В Тыве десятилетний мальчик погиб при падении с лошади

Текст: Екатерина Дементьева

В Барун-Хемчикском районе Тывы погиб 10-летний мальчик, гостивший у родных на чабанской стоянке. Как сообщили в пресс-службе СКР по Республике Тыва, мальчик ездил верхом, помогая старшим присматривать за скотом.

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Внезапно лошадь понесла, ребенок не смог удержаться в седле, но при падении нога мальчика застряла в стремени. Лошадь проволокла ребенка около километра. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Следователи проверяют обстоятельства трагедии.

Для установления точной причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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