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28.07.2020 14:50
Рубрика: Общество

Видео: В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Пара лемуров сумела выбраться из клетки в Новосибирском зоопарке. Забавное видео с "беглецами" выложили пользователи соцсетей.

Фото: instagram.com/nskzoo
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По словам авторов ролика, ловкие приматы неоднократно выбирались наружу, пролезая через прутья, но каждый раз они возвращаются. И в этот разони охотно позировали посетителям зоопарка, искали лакомство, но в итоге вернулись в клетку.

Судя по внешнему виду, речь идет о кошачьих лемурах. Впервые они появились в Новосибирском зоопарке еще в 1989 году, а успешное их размножение здесь началось с 2003 года. Эти животные ведут преимущественно дневной наземный образ жизни, предпочитая держаться группами от 5 до 25 особей.

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