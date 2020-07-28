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28.07.2020 15:11

Дефицит посадочного материала

Что сдерживает развитие промышленного садоводства в Дагестане
Текст: Алиев Тимур (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 164(8218)
Большая часть саженцев плодовых культур ввозится в республику из других субъектов страны или из-за рубежа. Это значительно сдерживает развитие садоводства в регионе. Транспортные расходы увеличивают итоговую цену посадочного материала. Кроме того, при его перевозке необходимо соблюдать особые условия - поддерживать определенную температуру и влажность, иначе саженцы могут быть повреждены. Таким образом, транспортировка на далекие расстояния увеличивает риск получить некачественный товар.

Садоводство - традиционная подотрасль сельского хозяйства Дагестана, имеющая важное значение для экономики республики. В пик расцвета - в 1980-е годы - фруктовые площади в регионе превышали 65 тысяч гектаров. Это позволяло не только обеспечивать свежей продукцией всю страну, но и развивать консервную промышленность. Сейчас общая площадь дагестанских садов - около 29 тысяч гектаров, из них плодоносящих - чуть более 20 тысяч.

Фото: iStock
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Валовой сбор в 2019 году составил 173 тысячи тонн, практически весь урожай - 168 тысяч тонн - собран в личных подсобных хозяйствах. Интенсивные насаждения в республике занимают всего три тысячи гектаров, то есть о развитом промышленном садоводстве говорить пока не приходится.

Одна из главных причин тому - отсутствие в республике необходимого количества питомников плодовых культур. Как рассказали корреспонденту "РГ" в филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по РД, аграрии вынуждены завозить саженцы из соседних регионов и из-за рубежа. Потребность в сертифицированных саженцах плодовых культур в Дагестане, по данным минсельхозпрода республики, составляет до полутора миллионов штук в год. В 2019-м из других субъектов страны ввезено 367 тысяч молодых деревьев, еще 451 тысяча поступила из Сербии и Италии (в нынешнем году оформлен ввоз еще 385 тысяч саженцев из этих стран).

"Это говорит о том, что питомники республики на сегодняшний день не обеспечивают полностью потребность аграриев в посадочном материале плодовых и орехоплодных культур", - отметили в Россельхозцентре.

Фото: Татьяна Барыбина/РГ
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Ситуацию с питомниками, а их в республике 10, недавно обсуждали во время выезда представителей регионального правительства на дагестанскую селекционную станцию плодовых культур в селе Манасаул (филиал Федерального аграрного научного центра РД). Как рассказал директор станции Садрудин Баталов, здесь выведено 38 новых сортов плодовых и орехоплодных культур и 50 форм клоновых подвоев семечковых. Выращивают до десяти тысяч саженцев в год.

На производство сертифицированного посадочного материала минсельхозпрод РД предоставил учреждению грант в размере 11 миллионов рублей. Деньги потратили на приобретение сельскохозяйственной техники, подвойного материала, удобрений, ядохимикатов и капельное орошение.

- Наша цель - закладка современных маточно-черенковых садов и коллекционных насаждений, создание новых сортов, которые пользуются спросом на рынке, - пояснил Баталов.

Министр сельского хозяйства республики Абзагир Гусейнов отметил, что селекционная станция, снабжая садоводов качественными саженцами, в итоге должна выйти на самоокупаемость. В следующем году здесь планируют вырастить до 100 тысяч молодых деревьев.

Тем временем дагестанские предприниматели также подключились к решению проблемы. Житель села Гильяр Магарамкентского района Фейзуддин Ибрагимов сам заложил питомник, где любой желающий может приобрести лучшие сорта яблонь, груш, абрикосов, граната, слив и черной смородины. Сейчас он выращивает 70 тысяч плодовых саженцев и 30 тысяч декоративных.

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Как рассказал предприниматель корреспонденту "РГ", посадочный материал для питомника он приобрел в Краснодаре. На своем участке занимается современными и востребованными сортами. При этом поддерживает инициативу доктора сельскохозяйственных наук Темирболата Алибекова сохранить и преумножить автохтонные, то есть региональные, фруктовые сорта.

- В нашем питомнике их тоже немало, особенно яблонь. Они дают хороший урожай, - отмечает предприниматель.

Большую часть саженцев он продает другим дагестанским садоводам, оставшуюся высаживает в собственном саду площадью 100 гектаров. Кроме яблонь здесь растут груши, сливы, другие фруктовые деревья. Проблем с реализацией продукции, по словам Ибрагимова, нет.

- Питомников, где выращивают саженцы для интенсивных садов, в Дагестане практически нет. По привычке фермеры сажают обычные, из которых вырастают деревья, плодоносящие через 10-15 лет. Какой урожай они дадут, предсказать трудно, порой приходится их выкорчевывать. Это очень затратно. Надо переходить на новые технологии и сорта, устойчивые к болезням и вредителям. Тогда и будет результат, - считает Фейзуддин Ибрагимов. .

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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