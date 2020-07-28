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28.07.2020 16:21

"Барон" вышел в поле

Фермеры КБР начали осваивать экспериментальную культуру - озимый рыжик
Текст: Юркова Анна (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 164(8218)
На полях Кабардино-Балкарии в июле собрали первый урожай рыжика озимого. Услышав название растения, человек, далекий от сельского хозяйства, первым делом подумает о грибах, но на самом деле речь идет о масличной культуре. Под эксперимент в КБР отвели 524 гектара земли колхоза имени Петровых в Прохладненском районе и выбрали недавно выведенный пензенский сорт рыжика "барон".
Фото: iStock
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Решиться помогла заинтересованность в культуре индийской компании "Солар-транс", занимающейся оптовыми поставками и переработкой сельскохозяйственных продуктов. Эксперимент поддержали сотрудники научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, где выращивают рыжик уже пятый год.

- Мы заключили контракт с индийской фирмой, которая также сотрудничает с Крымским НИИ, откуда нам и поставили семена, - рассказывает председатель колхоза Александр Дегтяренко. - Под посевы выделили разбросанные участки на разных полях, отличающиеся по климатическим условиям, чтобы посмотреть, как покажет себя новая культура. К сожалению, летом на посевы обрушился сильный град - большинство делянок оказалось полностью уничтожено. Из 524 гектаров стихией не тронут 141. Но урожай все-таки получили - 10 центнеров с гектара, а это очень неплохой показатель. Кроме того, лабораторная проверка подтвердила хорошую масличность наших семян - 43,6 процента. И это на фоне засушливой погоды. У коллег в Крыму она оказалась ниже - 35,4 процента.

Сотни лет рыжик озимый считался сорняком в посевах яровых зерновых и льна. Так что растение прошло всестороннюю проверку на выживание. Неприхотливая культура может расти на бедных, даже песчаных почвах. Еще одно ее удивительное свойство - устойчивость к низким температурам, она выживает даже при минус 20-25 градусов без снежного покрова. Культуру активно выращивали в 1950-1960-х годах. К примеру, только в Новосибирской области на посевы рыжика приходилось 74 процента площади масличных культур. Растение широко использовали в пищевой промышленности и лакокрасочном производстве (при приготовлении олифы). Однако с годами рыжик отошел на второй план, уступив лидерство подсолнечнику и рапсу.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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- Себестоимость рыжика в несколько раз ниже, чем подсолнечника или рапса, поскольку его выращивание не требует использования гербицидов, он и сам хорошо подавляет сорняки, - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве ФГБУН "НИИСХ Крыма" Елена Турина. - В качестве удобрения достаточно вносить азот. Культура устойчива к болезням.

Рыжик - продукт, можно сказать, безотходный. На продажу идут семена, масло, жмых и шрот. Последний компонент используется в качестве добавки при производстве комбикормов. Но на юге страны и Северном Кавказе рынки сбыта экспериментальной культуры пока ограничены.

- Весь урожай по договору выкупила индийская компания. Цена невысокая - всего 16,4 рубля за килограмм. Хотя уборка и очистка рыжика довольно сложный процесс - пришлось закупить специальные решета, - продолжает Александр Дегтяренко. - В перспективе, если продолжим выращивать эту культуру, цену обещают значительно повысить. Правда, все зависит от конъюнктуры рынка. Сейчас, на мой взгляд, условия для выращивания рыжика имеются - есть отечественный семенной материал, территории с подходящим климатом, маслозаводы.

Кстати, исследования крымских ученых показали, что масла рыжика богаты линоленовой (омега-3), линолевой (омега-6), эйкозеновой и олеиновой кислотами. Также в составе присутствует сквален - полиненасыщенный углеводород, который предотвращает возникновение дефицита кислорода в организме человека. Его активно используют в медицине - он обогащает клетки кислородом, замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему и даже справляется с опухолями. Так что это растение сможет занять достойное место в сельском хозяйстве СКФО. .

Тем временем

По мнению экспертов, возвращению на поля рыжика масличного может способствовать и спрос Европы на биотопливо. В частности, авиакомпания Lufthansa впервые использовала авиакеросин из рыжикового масла в 2011 году. А учитывая, что на долю воздушного транспорта сейчас приходится два процента общего объема выброса в атмосферу углекислого газа (примерно 630 миллионов тонн), этот показатель будет только увеличиваться при росте количества авиаперевозок, биотопливо, по прогнозам, будет набирать популярность.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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