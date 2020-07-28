Медведев заявил о влиянии пандемии коронавируса на преступность в России

"Пандемия коронавируса стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность", - отметил Медведев в ходе видео-встречи с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем.

В ходе разговора заместитель председателя Совбеза запросил доклад властей Северной Осетии по ситуации в регионе.

В ответ глава республики Вячеслав Битаров рассказал, что более 30 жителей Северной Осетии воюют в рядах ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

"В республике сегодня остается сложная криминогенная ситуация, в частности, связанная и с участием жителей республики в бандформированиях, в том числе - в составе бандформирований ИГ (запрещенная в России террористическая организация) за рубежом. Зарегистрировано более 30 человек на сегодняшний день, которые участвуют в таких бандформированиях" , - сообщил он. По словам Битарова, один из главных факторов такой ситуации в регионе - высокий уровень безработицы, особенно это касается сельских территорий. Он добавил, что в условиях пандемии коронавируса многие люди также лишились своей работы, в основном это частные предприниматели.

Медведев в ответ заявил, что борьба с терроризмом будет продолжена. "Это курс государства, который никакой ревизии не подлежит", - подчеркнул он.