На Ставрополье поступили разведчики-беспилотники "Орлан-10"

Общевойсковая армия Южного военного округа на Ставрополье получила в свое распоряжение комплексы разведывательных беспилотников "Орлан-10". Как рассказали в пресс-службе ЮВО, три комплекса доставлены в мотострелковую бригаду.

- Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта - с катапульты, - говорится в этом сообщении.

Беспилотные летательные аппараты смогут обеспечить мотострелков разведданными и транслировать положение целей для поражения огневыми средствами во время учений или боевой подготовки. Кроме того, "Орланы" способны блокировать телефонную связь стандарта GSM, создавая помехи для переговоров противника, а также искажать данные о геопозиции.

Комплекс "Орлан-10" предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Аппарат весит около 10 килограммов и оснащен катапультным стартом. Видеосигнал с камер он передает на пульт оператора на расстояние до 120 километров.