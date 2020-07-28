В Ингушетии убит сотрудник Росгвардии

В Ингушетии вблизи селения Яндаре Назрановского района республики расстреляли сотрудника Росгвардии.

Как рассказал источник "РГ" в правоохранительных структурах региона, убийство произошло сегодня примерно в половине седьмого вечера на окраине населенного пункта практически в поле. Недалеко от места убийства проходит федеральная трасса "Кавказ".

Неизвестные выстрелили в правоохранителя, который находился в легковом автомобиле, несколько раз из автоматического оружия, не дав ему ни единого шанса выжить.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. Информацию о произошедшем официальные органы пока не дали.