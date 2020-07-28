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28.07.2020 15:46

Требуется пять тысяч баков

В Махачкале не хватает контейнеров для сбора мусора и площадок для их размещения
Текст: Алиев Тимур (Махачкала)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 164(8218)
Исправительная колония в Махачкале изготовила для нужд города первую партию баков для твердых коммунальных отходов (100 контейнеров).
Фото: iStock
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По словам мэра муниципалитета Салмана Дадаева, в администрации давно обратили внимание на продукцию, производимую учреждениями дагестанского УФСИН, так как она довольно высокого качества и реализуется по приемлемым ценам.

- Махачкала закупала контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в основном за пределами республики. Сейчас же хотим поддерживать местное производство, - сказал градоначальник. - Одним из производителей необходимых нам товаров, имеющим сертификаты соответствия, является региональный УФСИН.

Как рассказали в пресс-службе управления, в новом цехе удалось дополнительно трудоустроить 30 осужденных. Всего исправительная колония планирует изготовить свыше трех тысяч баков для разных муниципалитетов региона. В Махачкале сейчас дефицит как самих контейнеров (не хватает пяти тысяч), так и площадок для их размещения (нужно еще 800 участков). Проблему признают и местные власти. Дело в том, что в городе "хозяева" имеются чуть ли не у каждого клочка земли, но если на нем ничего не стоит, это не значит, что кто-то не предъявит на него свои права.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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В пресс-службе Ленинского района Махачкалы рассказали, что в свое время при приватизации земельных участков не были учтены коммунальные нужды города. "В частном секторе контейнерные площадки оборудовать негде, потому что каждый участок - частная собственность, и никто не хочет, чтобы рядом с его домом был мусор. Мы как-то добились получения земельного участка под строительство контейнерной площадки в стороне от жилья, привлекли инвесторов. Но бетонное основание сооружения было разрушено вандалами. А затем жители близлежащих домов потребовали убрать площадку", - рассказали в муниципалитете.

Сложности возникли и с реализуемым в Дагестане с прошлого года проектом раздельного сбора мусора. Предполагалось сортировать его на пластик, стекло, бумагу и остальные отходы. Первоначально идея была воспринята населением с энтузиазмом. В платные пункты приема школьники приносили макулатуру и алюминиевые банки. Но затем большинство таких пунктов закрылось, а в установленные на контейнерных площадках раздельные баки стали скидывать весь мусор.

Тем временем

В конце июня Махачкала и несколько других городов пережили очередной мусорный коллапс. Как выяснилось, сотрудники регионального оператора объявили забастовку. Причина - невыплата жалованья. По словам министра природы РД Набиюлы Карачаева, в период действия режима самоизоляции расчетно-кассовые центры закрылись, поэтому не было возможности в течение трех месяцев собрать деньги за вывоз мусора с физических и юридических лиц. После переговоров и обещаний погасить долги по зарплате сотрудники компании согласились возобновить работу.

Сотрудники минприроды республики на совещании у главы Дагестана попросили выделить беспроцентный заем в размере 29 миллионов рублей на поддержку регоператора. Было принято решение включить компанию в список организаций, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и оказать ей финансовую помощь.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала "Мусорная" реформа

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