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28.07.2020 08:13

Поле без чудес

Аграрии Северо-Запада просят реформировать систему льготного кредитования АПК
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО )
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 164(8218)
Сельхозпроизводителям разрешат год не платить по льготным кредитам. Аграрии, которые пользуются краткосрочными займами, смогут отложить выплату процентов. Обладатели инвестиционных кредитов получат отсрочку и по процентам, и по основному долгу. Такое решение подготовили в правительстве РФ.

Фермеры Северо-Западного федерального округа приветствуют новую меру поддержки, ведь затраты на производство у них возросли, а спрос на отдельные группы товаров, наоборот, снизился. Однако, по словам представителей агропромышленного комплекса (АПК), для начала необходимо решить обострившуюся проблему недоступности льготных кредитных ресурсов.

Фото: Ekkasit919 / Istock
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Система льготного кредитования АПК работает в нашей стране с 2017 года. Банки, которые федеральный Минсельхоз отобрал для участия в программе, выдают аграриям краткосрочные или инвестиционные кредиты со ставкой до пяти процентов годовых. Выпадающие доходы финансовых учреждений компенсирует бюджет.

Крупнейшее калининградское зверохозяйство "Агрофирма Багратионовская" получало льготные сельскохозяйственные кредиты в 2018 и 2019 годах. Деньги, порядка 50 миллионов рублей, шли на закупку кормов и медикаментов. Однако в текущем году аграрии остались без дешевого займа.

- Мы обратились в три банка, и везде заявки отклонили, - рассказывает директор сельхозпредприятия, аграрий с 55-летним стажем Владимир Рябичка. - Хотя у нас отличная кредитная история, мы ни на день не опаздывали с платежами. Причина отказа - падение выручки.

В прошлом году у агрофирмы возникли серьезные сложности со сбытом, поскольку плательщиков единого сельскохозяйственного налога в РФ обязали платить налог на добавленную стоимость. Для большинства производителей аграрной продукции действует льготная ставка НДС - 10 процентов вместо 20, но на производителей пушнины эта преференция не распространяется. В результате зверохозяйство потеряло клиентов - индивидуальных предпринимателей, которые сами не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Если в 2018-м агрофирма реализовала продукцию примерно на 250 миллионов рублей, в 2019-м - всего на 45 миллионов.

- В 2020 году реализация у нас нулевая. Проблемы, связанные с НДС, усугубила пандемия, - продолжает Владимир Рябичка. - Не распродан годовой запас шкурок: 100 тысяч лежат на складе, 40 тысяч ждут аукционов в Копенгагене, 22 тысячи - в Хельсинки, 8 тысяч - в Санкт-Петербурге. Но торги идут неактивно, а некоторые и вовсе приостановились, ведь из-за коронавируса азиатские покупатели не могут прилететь в Европу. Это в корне неверный подход, когда аграриям, попавшим в сложную ситуацию, отказывают в государственной кредитной поддержке именно потому, что они попали в сложную ситуацию. Если что-то не поменяется, если банки не изменят свое решение или не придет помощь из других источников, поселкообразующее предприятие прекратит свою работу. В хозяйстве 170 тысяч зверей, в том числе 130 тысяч недавно родившихся щенят, закупки кормов и медикаментов откладывать нельзя. Я уже не говорю о зарплатах сотрудников и коммунальных платежах. Мы пытались договориться с поставщиками электроэнергии об отсрочке, но, как и с кредитом, получили отказ.

С недоступностью кредитных ресурсов столкнулись не только производители пушнины, но и крестьянские фермерские хозяйства (КФХ). По данным Ассоциации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов России, к началу лета фермеры получили чуть более 4,8 тысячи льготных краткосрочных займов и около 1,2 тысячи инвестиционных. Всего же в стране насчитывается 176 тысяч крестьянских фермерских хозяйств, и почти все они нуждаются в сезонном кредитовании.

- Многие КФХ, начавшие оформление документов на получение льготного кредита, так и не доводят этот процесс до конца в связи с длительной процедурой, жесткими требованиями и большим количеством запрашиваемых документов, - комментирует ситуацию президент АККОР, первый зампред Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Плотников. - Часть фермеров по этим причинам и вовсе не подают заявки на льготные кредиты, а берут на обычных условиях под высокий процент. Есть и те, кому в получ

Фото: Константин Завражин/ РГ
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
ении кредита отказывают.

По словам председателя некоммерческого партнерства КФХ, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской области "Вече" Ивана Пиреева, на Новгородчине работает около 120 фермеров. Из них льготные кредиты в 2020-м получили только семеро. В 2019-м, впрочем, "улов" тоже был невелик, банки одобрили заявки шести хозяйств.

- Но в текущем году из-за ограничительных мер, возросших затрат и снижения платежеспособного спроса фермеры стали чаще обращаться за кредитами. То есть процент отказов, несмотря на примерно равное количество одобрений, увеличился, - подчеркивает Иван Пиреев. - Очень часто банки просят дополнительные документы, не обозначенные в едином федеральном списке. Кроме того, от аграриев требуют, чтобы они демонстрировали положительную динамику выручки и доходов, а это условие в нынешних реалиях практически невозможно выполнить.

Очевидно, что система льготного кредитования АПК нуждается в реформировании. Как полагает Иван Пиреев, выдавать займы, подкрепленные бюджетными деньгами, должны органы власти, заинтересованные в развитии агропрома. А не банки, которые руководствуются внутренней кредитной политикой. .

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Новгородская область

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