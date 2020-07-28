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28.07.2020 15:53
Рубрика: Общество

"Академик Николай Страхов" и студенты-геологи начали поиск нефти у Новой Земли

Текст: Александр Емельяненков
Общие для всех ограничения и риски, вызванные пандемией коронавируса, не остановили организаторов Плавучего университета на борту научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов". Два десятка студентов геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сопровождении преподавателей 18 июля отправились из Калининграда, а 27 июля уже достигли намеченного района исследований в северо-восточном секторе Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба университета, НИС "Академик Николай Страхов" вошло в запланированный район исследований между Землей Франца Иосифа и Новой

Землей. Такой рейс продолжительностью месяц организован Центром морских исследований МГУ и стал возможен благодаря финансовой поддержке Минобрнауки России.

"К сожалению, из-за пандемии отменилась международная часть проекта, - рассказал накануне его руководитель доцент геологического факультета МГУ Григорий Ахманов. - Я пригласил девять крупных европейских ученых и их студентов, они дали согласие, их участие было крайне важно для проекта, но "закрытие" Европы из-за вируса не позволило им присоединиться к нам. Подготовка к рейсу в новых реалиях была непростой, но сплоченная группа единомышленников, созданная на Байкале, смогла преодолеть и эти сложности".

По словам Ахманова, время перехода через Балтийское, Северное и Норвежское моря использовалось участниками экспедиции для подготовки лабораторий, рабочих мест, практических тренировок работы с керном, настройки и тестирования оборудования. Каждый день проводились лекции "в рамках морских геологических, геофизических, геохимических, инженерных, биологических тематик" - так, чтобы сформировать у студентов различных специальностей "основу комплексных знаний".

Целевых задач у этой экспедиции заявлено несколько: изучение ледниковых отложений в пределах северо-восточной части Баренцева моря, определение аномальных концентраций флюидов и органического вещества в донных осадках, изучение геоморфологического строения морского дна.

Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана
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А задачи сугубо практические - "развитие геолого-геофизических и геохимических методов поисков залежей углеводородов на шельфе и подготовка молодых специалистов морских направлений для освоения Арктики".

Для большей ясности, пресс-служба университета уточнила: "Геологи МГУ будут изучать перспективы нефтегазоносности в этом районе".

"Ждем первых открытий!" - на правах руководителя Плавучего университета подтвердил прямо с борта Григорий Ахманов.

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