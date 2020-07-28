Новости

В Ижевске аттракцион "Тополь" остановился с людьми на высоте 50 метров 17:33
В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза 17:29
Медведев направил доклад Путину о развитии международной деятельности "ЕР" 17:26
Объявлена дата выхода 3-го сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" 17:12
В Ленобласти пропали мужчина с ребенком 17:04
Двое жителей Коми потеряли 900 тысяч рублей на сомнительных ставках 17:01
Новый Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты. В продаже - не скоро 17:00
Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям 16:58
В Крыму морскую воду проверили на коронавирус 16:53
В Швейцарии граждане понесли на продажу изделия из золота 16:51
В Германии осудили турецких коммунистов 16:47
В Сочи проверят массовый концерт Моргенштерна в баре 16:46
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 16:40
Роспотребнадзор опроверг данные о массовом заражении свиным гриппом в Москве 16:39
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля 16:35
При столкновении поездов в Петербурге пострадал машинист 16:31
Радиологи: Маленькая египетская мумия из Хайфы принадлежит не человеку 16:28
Маск: электрокары Tesla слишком дорогие, работаем над бюджетной новинкой 16:23
Отменен оправдательный приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка" 16:21
В стратегию развития торговли включили стрит-ритейл и онлайн-магазины 16:20
Видео: ландшафтный пожар застопорил автомобильное движение на юге США 16:20
Петербуржца, расчленившего свою жену, отправили под арест 15:57
Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны 15:51
В Нижегородской области на бывшего следователя завели уголовное дело 15:46
Национальный exit poll пройдет на президентских выборах в Беларуси 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 16:30

Потенциал роста не исчерпан

Эксперты оценили усилия субъектов РФ, связанные с созданием благоприятных условий ведения бизнеса
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 164(8218)
Агентство стратегических инициатив опубликовало национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Эксперты оценили усилия субъектов РФ, связанные с созданием благоприятных условий ведения бизнеса, выявили лучшие практики. В топ-30 в текущем году вошли четыре региона СЗФО: Санкт-Петербург, Новгородская, Калининградская и Ленинградская области. Причем все территории, кроме Ленобласти, улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Основной источник информации - опросы предпринимателей и экспертов. Всего исследователи проанализировали ответы около полумиллиона респондентов. Кроме того, специалисты опираются на статистические данные.

Аграрии СЗФО просят реформировать систему льготного кредитования АПК

Первое место традиционно заняла Москва, второе - Татарстан, на третьем оказалась Тульская область. На четвертое место, улучшив результат 2019 года на одну позицию, переместился Санкт-Петербург. Как отмечают власти Северной столицы, рост в рейтинге стал возможным в первую очередь благодаря нефинансовой поддержке малого и среднего бизнеса.

- В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации процедур и государственных услуг, в том числе по их цифровизации, - отмечает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Сократили сроки предоставления услуг. Подключение к электрическим сетям в Петербурге до сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов.

В этом году в Северной столице (как и во многих других субъектах РФ) особое внимание уделят поддержке организаций в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Для малых и средних компаний, работающих в пострадавших отраслях, уже отменили авансовые платежи по налогу на имущество и земельному налогу. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса докапитализировали на три миллиарда рублей, Фонд развития промышленности - на один миллиард рублей.

Еще одним регионом СЗФО, который продемонстрировал позитивную динамику, стала Калининградская область. Она улучшила позиции сразу на семь пунктов, переместившись на 23-е место. Этот рост особенно важен на фоне провала в 2019 году, когда эксклав опустился с 15-й позиции на 30-ю.

- Будем считать, что это первый шаг в поэтапном возвращении нашего региона в топ-20, - комментирует ситуацию министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков. - В прошлом году мы, к сожалению, потеряли свое лучшее за всю историю рейтинга место из-за жалоб предпринимателей на федеральные проверки. Нынешний осторожный рост в семь пунктов показывает, что в регионе умеют делать выводы и проводить работу над ошибками.

Ленинградская область ухудшила показатели на четыре пункта. Несмотря на падение, впрочем, регион находится на высокой строчке рейтинга - тринадцатой. Как отмечают эксперты, среди лидеров в последние годы возрастает конкуренция в привлечении инвесторов, что неминуемо влечет за собой ротацию территорий. В Ленобласти планируют проанализировать свою работу, получив более подробные результаты исследования и подборку лучших региональных практик.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Поможет ли "арктический гектар" приумножить население северных территорий

В целом по стране, как отмечают в Агентстве стратегических инициатив, острой остается проблема административной нагрузки на бизнес. Так, доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, выросла с 29,7 процента в 2019 году до почти 32 процентов в 2020-м. Увеличилось и количество запрошенных дополнительных документов у предприятий - на 21 процент по сравнению с прошлым годом.

Но ряд острых вопросов уже удалось снять. К примеру, в 2014 и 2015 годах время получения разрешения на строительство доходило в РФ до полутора-двух тысяч дней, а время подключения к электросетям - до 1,2 тысячи дней. Речь идет о типовых модельных объектах, которые похожим образом строятся во всех регионах. Сегодня в самых "медлительных" субъектах РФ разрешение на стройку выдают максимум за 270 дней, а время подключения к электросетям составляет максимум 200 дней.

Прямая речь

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

- Признаюсь, мы думали, что лидеры рейтинга исчерпали потенциал роста, но оказалось, что даже им есть что улучшать в своей работе. Уже несколько лет подряд аналитики выявляют значимую зависимость между позицией в рейтинге и объемом инвестиций в регионе на душу населения. Это говорит о том, что рейтинг является достаточно объективным инструментом мониторинга и управления инвестиционным климатом в стране.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР