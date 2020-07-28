Агентство стратегических инициатив опубликовало национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Эксперты оценили усилия субъектов РФ, связанные с созданием благоприятных условий ведения бизнеса, выявили лучшие практики. В топ-30 в текущем году вошли четыре региона СЗФО: Санкт-Петербург, Новгородская, Калининградская и Ленинградская области. Причем все территории, кроме Ленобласти, улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Основной источник информации - опросы предпринимателей и экспертов. Всего исследователи проанализировали ответы около полумиллиона респондентов. Кроме того, специалисты опираются на статистические данные.

Первое место традиционно заняла Москва, второе - Татарстан, на третьем оказалась Тульская область. На четвертое место, улучшив результат 2019 года на одну позицию, переместился Санкт-Петербург. Как отмечают власти Северной столицы, рост в рейтинге стал возможным в первую очередь благодаря нефинансовой поддержке малого и среднего бизнеса.

- В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации процедур и государственных услуг, в том числе по их цифровизации, - отмечает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Сократили сроки предоставления услуг. Подключение к электрическим сетям в Петербурге до сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов.

В этом году в Северной столице (как и во многих других субъектах РФ) особое внимание уделят поддержке организаций в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Для малых и средних компаний, работающих в пострадавших отраслях, уже отменили авансовые платежи по налогу на имущество и земельному налогу. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса докапитализировали на три миллиарда рублей, Фонд развития промышленности - на один миллиард рублей.

Еще одним регионом СЗФО, который продемонстрировал позитивную динамику, стала Калининградская область. Она улучшила позиции сразу на семь пунктов, переместившись на 23-е место. Этот рост особенно важен на фоне провала в 2019 году, когда эксклав опустился с 15-й позиции на 30-ю.

- Будем считать, что это первый шаг в поэтапном возвращении нашего региона в топ-20, - комментирует ситуацию министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков. - В прошлом году мы, к сожалению, потеряли свое лучшее за всю историю рейтинга место из-за жалоб предпринимателей на федеральные проверки. Нынешний осторожный рост в семь пунктов показывает, что в регионе умеют делать выводы и проводить работу над ошибками.

Ленинградская область ухудшила показатели на четыре пункта. Несмотря на падение, впрочем, регион находится на высокой строчке рейтинга - тринадцатой. Как отмечают эксперты, среди лидеров в последние годы возрастает конкуренция в привлечении инвесторов, что неминуемо влечет за собой ротацию территорий. В Ленобласти планируют проанализировать свою работу, получив более подробные результаты исследования и подборку лучших региональных практик.

В целом по стране, как отмечают в Агентстве стратегических инициатив, острой остается проблема административной нагрузки на бизнес. Так, доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, выросла с 29,7 процента в 2019 году до почти 32 процентов в 2020-м. Увеличилось и количество запрошенных дополнительных документов у предприятий - на 21 процент по сравнению с прошлым годом.

Но ряд острых вопросов уже удалось снять. К примеру, в 2014 и 2015 годах время получения разрешения на строительство доходило в РФ до полутора-двух тысяч дней, а время подключения к электросетям - до 1,2 тысячи дней. Речь идет о типовых модельных объектах, которые похожим образом строятся во всех регионах. Сегодня в самых "медлительных" субъектах РФ разрешение на стройку выдают максимум за 270 дней, а время подключения к электросетям составляет максимум 200 дней.

Прямая речь

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

- Признаюсь, мы думали, что лидеры рейтинга исчерпали потенциал роста, но оказалось, что даже им есть что улучшать в своей работе. Уже несколько лет подряд аналитики выявляют значимую зависимость между позицией в рейтинге и объемом инвестиций в регионе на душу населения. Это говорит о том, что рейтинг является достаточно объективным инструментом мониторинга и управления инвестиционным климатом в стране.