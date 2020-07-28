В мастерской на окраине вологодского города Кириллова кипит работа. Каждый день здесь вырезают кружевные пластиковые наличники. Заказы расписаны на месяц вперед. Резные наличники из ПВХ покупают от Калининграда до Владивостока. Руководитель мастерской считает: век деревянных наличников заканчивается, рынок захватывают новые технологии. Так это или нет, разбиралась корреспондент "РГ".

Рынок наличников очень специфичный. Бал на нем правят умельцы из сел, деревень и малых городов. Это, в принципе, логично, если учесть, что ставят наличники в основном в частном секторе. Исключение составляет только Вологда, здесь несколько столярных мастерских делают наличники. Правда, как говорит руководитель одной из них Сергей Демидов, старинные рисунки спросом не пользуются. В основном заказчики выбирают узоры в интернете.

Сергей говорит, что в Вологде пять домов украшены наличниками, сделанными в его мастерской. Также много заказов в пригородах.

- В основном наличники заказывают в частный сектор или на дачи для круглогодичного проживания. В связи с пандемией спрос упал, - констатирует мастер.

Если Сергей ориентируется на рисунки, присланные клиентами, то у Николая Фомина из Каргополя, наоборот, 95 процентов всех заказов делаются по традиционным северным орнаментам. Мастер изучает их с 2001 года, как открыл мастерскую.

- Например, в Вологодской области наличники были "кружевными", а у нас в Поморье они играли роль оберегов, охраняли дома от нечистой силы. Обязательным элементом было перекрестье, а на крыше ставился конек, например, в образе петуха. Также на наличниках часто делали знак солнца и 12 лучей, каждый из которых означал месяц. Считалось, что с таким знаком дом находится под защитой всех 12 месяцев в году, - говорит Николай Фомин.

В мастерскую Фомина часто обращаются различные этнокультурные центры. Например, в прошлом году он делал наличники для нацпарка Кенозерье. Мастер констатирует: ситуация на рынке сложная, мастера, которые работают вручную, вынуждены конкурировать с фабричным производством.

Например, погонный метр наличника, сделанного на станке ЧПУ, стоит 200-250 рублей. Фомин говорит, что он в мастерской держит цены, погонный метр выпускает за 450-550 рублей, а в Подмосковье отдельные мастера берут по тысяче. Покупатели зачастую голосуют рублем и выбирают более дешевый вариант. Готовый наличник, сделанный по индивидуальному заказу, обходится минимум в четыре тысячи рублей. Если использовать фабричные доски, цена выйдет в два раза ниже. Но беда в том, что при установке рисунок смещается и нарушается симметрия, а это главный принцип при обустройстве наличников независимо от региона.

Некоторые мастера делают наличники на станках ЧПУ по индивидуальному заказу. Здесь рисунок не нарушается, но возникает другая проблема: сучки и другие дефекты доски. Зачастую все они оказываются на виду. Но, с другой стороны, на станке можно задать размеры детали буквально до миллиметра.

Погонный метр наличника, сделанного на станке, стоит втрое дешевле, чем тот, что вручную

Помимо деревянных наличников на станках ЧПУ, конкуренцию мастерам народных промыслов составляют пластиковые и железные наличники. Последние больше характерны для Поволжья. А вот пластик активно ставят и заказывают в регионах Северо-Запада.

- Я уже три года этим занимаюсь. До этого десять лет устанавливал пластиковые окна. Однажды понял, что у людей есть спрос на современные и прочные наличники, купил станок ЧПУ, пригласил дизайнера, и мы начали работу, - рассказывает руководитель мастерской по производству пластиковых наличников Александр Пугачев. Он живет в вологодском городе Кириллове, здесь же расположена его небольшая мастерская.

Наличники в мастерской вырезают из тонкого пластикового листа. Он может быть любого цвета. Заказчикам предлагается 20 рисунков на выбор. Иногда мастера разрабатывают уникальный дизайн. Например, сейчас бригада Пугачева работает над заказом для города Иваново. Местные краеведы и волонтеры решили восстановить старинное деревянное здание и заказали Пугачеву пластиковые наличники с ангелами, цветами и другими сложными элементами.

Мастер признается: на изготовление одного заказа уходят сутки, и число клиентов растет. В случае Пугачева это означает просто увеличение срока ожидания заказа. Возможности для расширения у мастерской нет, сердце производства - это современный станок ЧПУ стоимостью несколько сотен тысяч рублей. Купить второй такой же мастерская не может, слишком долго будет окупаться оборудование. Цены на готовый наличник из пластика варьируются от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Мастера, которые работают с деревом, к пластиковым наличникам относятся с сомнением. Николай Фомин называет такие конструкции данью моде, такой же, как пластиковые окна или сайдинг. Сам Александр Пугачев, наоборот, считает, что пластиковые детали более долговечные и практичные, их не надо подкрашивать, они не рассохнутся от перепадов температуры. Проверить возможности пока нет: пластиковые наличники делают всего несколько мастеров в России и технологии не больше пяти лет.

Зато деревянные наличники нередко переживают сами дома. Появился даже такой нетривиальный способ заработка, когда искатели древностей ездят по заброшенным деревням и снимают с разрушившихся изб старые наличники. А потом этот декор продают.

Цены на антикварные детали относительно невысокие. Например, в Вологде сейчас продается старинный наличник за 12 тысяч рублей. В Великом Устюге местный коллекционер выставил на продажу разобранный наличник за 8,9 тысячи рублей. Собиратель утверждает: наличнику около ста лет. Владелец дома решил установить пластиковые окна, наличники демонтировал и отдал коллекционеру. За дополнительную плату продавец готов отдать внутренние и наружные рамы с этого же дома.

В основном антикварные наличники покупают москвичи. Реже - петербуржцы. Среди вологжан, псковичей или новгородцев спроса на такие детали нет.

Основатель виртуального музея наличников Иван Хафизов говорит, что в основном старые наличники используют для создания зеркал, шкафов. Кто-то берет их на запчасти. Эксперт отмечает, что на его памяти не было случая, чтобы старым наличником кто-то украсил окно.

Иван Хафизов вот уже несколько лет ездит по регионам России, фотографирует наличники. Недавно издал книгу. Исследователь констатирует: традиция уходит.

Унификация рисунков происходит по всей стране. Если раньше у каждой деревни был свой орнамент, то теперь вологодские наличники ставят в Подмосковье, новгородские мастера украшают дома в Ленобласти, и даже если кто-то ориентировался на местные традиции, а не на рисунки из интернета, при установке в другом регионе спайка с местностью теряется. Мастера отмечают, что их заказчики - в основном пожилые люди и ставят наличники на традиционные избы. Скандинавский стиль и наличники, согласитесь, не сочетаются. Правда, как считает Иван Хафизов, и в будущем такой декор никуда не денется.

- Наличники, конечно, останутся в дизайне, тут нет сомнения. Печи же никуда не ушли. А вот на домах будут ли - большой вопрос, - отмечает эксперт и подчеркивает: если будет развиваться деревянное домостроение, то люди будут стремиться украшать свои дома и многие выберут не скандинавский минимализм, а традиционный русский стиль, где без наличника никак не обойтись.

А вот если будет наступать урбанизация и на смену индивидуальной застройке даже в малых городах придут многоэтажки, то со временем наличники останутся только в виде украшения зеркал или стен в модных лофтах, на окнах их можно будет увидеть разве что на фотографиях.