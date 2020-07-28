На остров Кижи доставили подлинную плащаницу

Подлинная плащаница вернулась в церковь Преображения Господня на острове Кижи. Ее больше года реставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря.

Плащаницу в 1834 году пожертвовал храму прихожанин Антон Ошевнев. Она хранилась в северном прирубе Преображенской церкви. Потом была музейным предметом, числилась на учете в фондах музея-заповедника "Кижи". Подлинная плащаница состоит из живописного холста с изображением тела Иисуса Христа во гробе, обрамленного бархатной каймой с фигурами херувимов по углам.

В процессе демонтажа холст, исполненный маслом, отделили от текстиля и реставрировали отдельно. После всех работ плащаницу собрали на экспозиционный подрамник.

Увидеть плащаницу можно будет в церкви Преображения Господня уже в августе

Работали над плащаницей больше года шесть специалистов центра. Увидеть раритет можно будет в церкви Преображения Господня уже в августе, когда храм после реставрации откроют для посетителей.