На Вологодчине модернизируют региональную трассу А-114

На Вологодчине продолжается масштабный ремонт дорог. В первоочередном плане работ - расширение самой загруженной и аварийной трассы региона - А-114, соединяющей область с другими субъектами Северо-Запада.

На днях к подготовительным работам по расширению до четырех полос движения 20-километрового участка федеральной трассы А-114 "Вологда - Новая Ладога" приступила подрядная организация. Расчистка полосы отвода от растительности ведется от развязки на станцию Дикую до поворота на деревню Стризнево.

Напомним, инициативу губернатора региона Олега Кувшинникова о расширении трассы на участке между Вологдой и Череповцом глава государства поддержал в августе прошлого года в ходе личной встречи.

- Менее года прошло с момента встречи с президентом, а федеральные средства в размере 10 миллиардов рублей на расширение самой загруженной трассы области от Вологды до Череповца уже выделены, и работы стартовали. Для региона это стратегически важный объект, транспортный поток здесь достигает 40 тысяч автомобилей в сутки, они идут плотно друг за другом, не имея возможности для маневрирования. Ежегодно здесь происходят десятки смертельных ДТП. Расширение трассы позволит значительно снизить аварийность и сохранить жизни вологжан, - подчеркнул Кувшинников.

Реконструкция участка с 14-го по 35-й километр уже стартовала. Дорогу расширят вдвое, с двух до четырех полос движения. Контракт заключен между ФКУ Упрдор "Холмогоры" и компанией "ВАД" в марте текущего года, разрешение на проведение строительно-монтажных работ получено в мае.

- Дорога будет иметь первую категорию, будет соответствовать европейским стандартам, станет комфортной и безопасной для движения. В этом году произведем рекультивацию полосы отвода, валку деревьев, корчевку пней, начнем выкуп земельных участков, - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Холмогоры" Павел Кудряшов.

Расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников началась в июне, на объект привлечена строительная техника: экскаваторы и грузовики, тракторы и катки для устройства площадки складирования строительного материала. Работы ведутся ежедневно с 7 до 19 часов.

- Мы собираем вырубленный лес, корчуем пни. Весь порубочник нужно собрать ближе к дороге, затем он будет вывозиться. Тяжелее работать в низинах, много времени уходит на выкорчевку больших пней. Экскаватором я управляю более двадцати лет, досконально знаю эту работу. Я сам водитель автомобиля и рад принимать участие в работе по расширению трассы, так как это облегчит передвижение всем участникам дорожного движения, - отметил машинист экскаватора Николай Сизов.

Реконструкция участка от Лесково до Стризнево - это лишь часть глобального проекта. Автотрасса преобразится полностью от Вологды до Череповца, ее протяженность между административным центром области и промышленным центром составляет порядка 130 километров. В ближайшие годы также предусмотрено расширение до четырех полос на участке с 85-го по 115-й километр, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.

Транспортный поток на этом стратегически важном объекте достигает 40 тысяч автомобилей в сутки

Также в рамках глобального проекта продолжаются работы в Шекснинском районе. На участке с 79-го по 85-й километр реконструируется мост через реку Шексну, ведется строительство путепровода-развязки перед заездом на мост со стороны областной столицы, расширение до четырех полос 2,6 километра автодороги, строительство надземного пешеходного перехода через трассу. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2021 году. Каждый этап работ на объектах находится под личным контролем главы региона.

- Решение о реконструкции трассы своевременно и оправданно, колоссальные инвестиции позволят сохранить человеческие жизни. Поручение президента начать работы в этом году выполнено. Все мы с нетерпением ждем конечного результата, который позволит снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. В частности, благодаря отбойнику безопасности, который появится в центральной части дороги, удастся избежать самых опасных лобовых столкновений, - прокомментировал ситуацию губернатор региона Олег Кувшинников.

Добавим, что ранее автодорога А-114 была расширена до четырех полос движения на выезде из Вологды и на подъезде к Череповцу.

Напомним, что ремонт трасс проводится в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В соответствии с документом, необходимо увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, для Вологодской области до 40,6 процента.

Всего в 2020 году планируется выполнить работы объемом 828 километров автомобильных дорог Вологодчины. Сумма предусмотренных на эти цели средств - 13 миллиардов рублей, из них 10 объектов (111 км) федерального значения, 153 объекта (696 км) - регионального и 164 объекта (108 км) - муниципального. За шесть лет планируется отремонтировать 2,5 тысячи километров автомобильных дорог Вологодской области. Общая стоимость ремонта составит почти 40 миллиардов рублей.

Справка

А-114, соединяющая Вологду и Новую Ладогу в Ленинградской области, - важнейшая транспортная артерия не только между регионами, но и на всем северо-западе страны. В Новой Ладоге магистраль соединяется с федеральной трассой Р-21 "Кола", которая связывает северные регионы Центральной России и столицу Северо-Западного федерального округа, город федерального значения Санкт-Петербург.