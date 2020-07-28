Почему аграрии Ленобласти выращивают семенной картофель

В Ленинградской области начался сбор раннего картофеля. Это тот картофель, который петербуржцы увидят на прилавках магазинов. Однако картофель (и ранний, и более поздний) составляет не более половины общего объема этого корнеплода, покупаемого петербуржцами в магазинах. Остальной картофель - привозной. Наши аграрии специализируются на картофеле семенном. Ленобласть входит в тройку ведущих производителей семенного картофеля в России. Парадокс: мы выращиваем семенной картофель, отправляем его в другие регионы (причем карта поставок обширная, фактически это вся Россия), откуда его, уже в виде картофеля продовольственного, поставляют к нам на прилавки.

- Ленинградская область - зона рискованного земледелия, таковы наши природные условия. У нас не может быть таких огромных урожаев, как в Волгоградской или Брянской областях. Например, в регионах Карелии больше специализируются на животноводстве, чем на овощеводстве. А тот же картофель можно привезти из других краев. Зачем выращивать то, что по себестоимости будет значительно выше, чем в других областях? Это нерентабельно. Торговые сети стремятся закупить более дешевый товар, к тому же в большом количестве. Южный картофель может и в закупки идти по 5-10 рублей за килограмм. Семенной картофель - другое дело. Выращивать его гораздо более рентабельно, - считает Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей России.

Как пояснил Мухажир Этуев, директор Племенного завода "Приневское", в хозяйстве две огромные площадки под картофель - на 170 и 370 гектаров и более двух третей из них занимает именно картофель семенной. Отправляют его в разные регионы, в том числе в Астраханскую, Волгоградскую, Вологодскую, Ростовскую области, Краснодарский край. Это раньше картофель продовольственный был одной из специализаций хозяйства, чья история восходит к 1931 году и которое снабжало картофелем ленинградцев в годы блокады.

- Изменилась ситуация. В годы советской власти и не нужно было специально заниматься семенным картофелем. Тогда эту тему вели селекционные станции. В 90-х годах минувшего века больно ударили по ним, значительно сократив финансирование. В результате в страну хлынул семенной картофель из других стран, в том числе из Голландии, Германии. Какие-то сорта прижились, какие-то нет. Сейчас выращиванием такого картофеля в большей степени стали заниматься непосредственно в хозяйствах. Что стало еще актуальнее для сельхозрынка: евро вырос, и цены на импортный семенной картофель вместе с ним, - сказал Сергей Гурченко, директор ЗАО "Октябрьское" (Волосовский район), в котором специализируются на семенном картофеле.

Почему необходим семенной материал? Почему нельзя просто сохранить какое-то количество картофеля на зиму, на посадку, как, собственно, и делают дачники на своих шести сотках? Как поясняют специалисты, такой путь грозит вырождением сорта и неприемлем для больших хозяйств. Семенной материал положено обновлять раз в пять лет.

Выращивать же семенной картофель в северной зоне - выгодно. Семенной картофель значительно дороже обычного, хотя себестоимость его тоже высока - 15-20 рублей за килограмм. Причем наши погодные условия для этого корнеплода - благо. Потому что у нас нет такого количества вирусов и бактерий, как в краях южных. Не водятся у нас и такие извечные враги картофеля, как, например, колорадский жук. Картофель вырастает отличного качества, а попадая затем при посадке на более южные земли, отлично плодоносит. Как уточнил Андрей Иванов, заместитель руководителя подразделения Россельхозцентра по Ленинградской области, мы предлагаем порядка 40 сортов картофеля, различаемого не только по группам спелости и цвету, но и по структуре клубня. В последние годы, например, проявляется тенденция увеличения закупок особых сортов картофеля, которые предназначены на изготовление сухого пюре, чипсов, картофеля-фри. Это связано с тем, что вводятся в эксплуатацию новые пищевые производства и расширяется сеть общественного питания.

- Но главными показателями семенного российского картофеля остаются вкусовые качества и устойчивость к болезням, - отметил Андрей Иванов.

Кстати, вы знаете, как выращивают семенной картофель? Да, на полях. Но уже на заключительных этапах. А рождается картофель... в специальных лабораториях, в пробирках. В Ленобласти есть четыре такие лаборатории (две из них - в упомянутых хозяйствах "Приневское" и "Октябрьское").

Отличные клубни проходят тщательную диагностику, чтобы они не содержали вирусов и бактерий (проводят и ПЦР-диагностику). Затем клубень разрезается на крошечные кусочки, каждый из которых помещают в пробирку, наполненную питательным раствором. Через 35 дней выросшее из кусочка растение готово к черенкованию. Его делят, снова идет процесс выращивания на питательных средах. В конечном итоге получаются молоденькие клубни - горошинки. Из штатива на 50 пробирок можно получить 10 тысяч клубней.

Маленькие клубни высаживают уже в землю, на опытную площадку. После получения урожая - на площадку побольше. И так - пока клубни не примут вид привычного семенного картофеля. Средний срок от пробирки до готовой продукции - два с половиной года.

Интерес именно к семенному картофелю со стороны аграриев из других областей велик. Очень часто бывает так, что конкретный покупатель заказывает для себя конкретные сорта в определенном объеме и даже приезжает посмотреть, как на данном поле чувствует себя его будущий картофель.