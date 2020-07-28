Жителям Арктической зоны РФ будут бесплатно предоставлять земельные участки размером до одного гектара для строительства дома или ведения бизнеса. Затем такую возможность получат и россияне из других регионов страны, а также соотечественники, которые переселяются в РФ из-за рубежа. Законопроект, разработанный Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, сейчас проходит обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперты уверены, что Арктику ждет не только всплеск промышленного, но и жилищного строительства. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

За основу взята программа "Дальневосточный гектар", которая работает с 2016 года. Участок предоставят на пять лет, затем его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Предполагается, что "арктический гектар" поможет сохранить и приумножить население северных территорий. В СЗФО нововведение охватит два субъекта полностью - Мурманскую область и Ненецкий округ, а также часть городов и районов Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Новость вызвала живой интерес как у экспертов, так и у обычных северян, которые высказывают полярные мнения. Одни считают, что с раздачей участков Арктика станет востребованной территорией. Другие напоминают, что это все-таки не юг, где можно выращивать все что угодно, и просто кусок земли без инфраструктуры здесь вряд ли кому-то пригодится.

При этом специалисты сходятся во мнении, что новшество действительно может ускорить развитие северных территорий. Но при условии, что оно будет правильно реализовано на практике.

- Безусловно, идея носит положительный характер, - считает координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов. - Это не значит, что в Арктику немедленно переедут миллионы. Однако программа по предоставлению "дальневосточного гектара" неплохо себя зарекомендовала, а для Арктической зоны даже предусмотрены дополнительные преимущества вроде предоставления земли в городской черте. Поэтому можно ожидать определенного интереса, который удержит людей на территории. Кроме того, эта инициатива будет способствовать развитию многих сегментов экономики, например туризма, сельского хозяйства, рынка услуг и других. Отмечу, что принят закон о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике с широким набором льгот и преференций. Это может дать мультипликативный эффект.

Слагаемыми успеха эксперт считает развитие инфраструктуры, вовлеченное участие регионов и муниципалитетов, а также решение проблемных вопросов вроде предоставления рыбопромысловых участков.

Арктика - это не только ледовые просторы, но и города. По данным Минвостокразвития, население АЗ РФ составляет 2,5 миллиона человек, 90 процентов из них живут именно на городских территориях. Эти северяне могут стать главными получателями "арктического гектара".

- Идея с предоставлением участков очень перспективна, поскольку она укладывается в глобальные тенденции, - поясняет профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного Арктического федерального университета Константин Зайков. - В последние годы меняется психология поведения людей, они стремятся жить за городом. При крупных агломерациях развиваются сельскохозяйственные районы, где появляется одноэтажная Россия. Ситуация с коронавирусом только усилила эту тенденцию, вызвав всплеск дачного строительства и создания приусадебных хозяйств.

По программе землю можно получить даже в городской черте, но это не значит, что в Арктику немедленно переедут миллионы

Однако, по мнению ученого, предоставление "арктического гектара" вызовет ряд проблем. Это только кажется, что земли на Севере много. Подходящей для жизни - с коммуникациями и необходимой инфраструктурой - крайне мало. Например, в районе Архангельска большинство доступных привлекательных земель сельхозназначения уже находится в частной собственности.

- При этом люди, которые ведут на них домохозяйство, не могут юридически оформить возведенные объекты. Только в Приморском районе Архангельской области насчитывается до 500 таких домов. Если же говорить о новых землях, которые могут быть введены в оборот благодаря "арктическому гектару", то в основном это труднодоступные территории - неразработанные участки, заболоченные местности. Они не представляют интереса для северян и тем более для жителей других регионов, - подчеркнул Константин Зайков.

Председатель общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк отмечает, что после принятия закона местным властям придется решать непростые вопросы по поиску и оформлению земель под "арктические гектары".

- Согласно законопроекту, эти участки должны находиться в муниципальной или государственной собственности. Такой земли у нас не очень много. Есть участки, собственность на которые не разграничена. Надо будет перевести их в соответствующий разряд и зарегистрировать. Другое ограничение - виды землепользования. Наиболее подходящими представляются земли сельхозназначения, а там есть пайщики. От того, где будут определены участки, зависит объем средств, необходимых для создания инфраструктуры. Но самое главное - людям надо определиться, чем они станут заниматься на полученной земле. Просто построить дом на гектаре, наверное, будет не очень рационально. Надо, чтобы эта земля приносила доход, - подчеркивает Юрий Сердюк.

В качестве вариантов использования "арктического гектара" эксперты называют садоводство, фермерство, турбизнес в виде баз отдыха и гостевых домов. В любом случае участки должны будут "работать", а не зарастать бурьяном.

- Трудно спрогнозировать их реальную востребованность, - отмечает социальный технолог Вадим Трескин. - На "дальневосточный гектар" было подано порядка 80 тысяч заявок, но только на трех процентах этих участков началась реальная работа. Дело в том, что через пять лет получатели должны предъявить некий объект недвижимости, возведенный для проживания или для бизнеса. Так будет и с "арктическим гектаром". Для успешной реализации этого проекта регион должен "докрутить" его до полезного продукта. Считаю, что необходимо брендирование - по аналогии с весьма успешным "вологодским гектаром". В Архангельской области это может быть "поморский гектар". Причем было бы логично связать предоставление участков с другой льготой - бесплатным выделением трехсот кубометров леса.

В этом случае появится спрос на обработку древесины и строительство, и в итоге один участок сможет дать четыре-пять рабочих мест на несколько лет, что будет очень полезным для региональной экономики, полагает Вадим Трескин.

Руководитель ассоциации поморов Архангельской области Вадим Медведков поддерживает идею "поморского гектара", но предлагает ввести некоторые ограничения на его предоставление.

- Первоочередным правом получить землю могли бы воспользоваться начинающие или уже давно работающие фермеры, а также те, кто хочет переехать из города в сельскую местность, построить родовое гнездо, закрепиться на территории. При этом надо продумать меры, исключающие мошенническое использование земли, - считает общественник. .

Между тем

Каждый арктический регион будет внедрять новшество с учетом своих особенностей. Как сообщило Минвостокразвития, именно власти субъектов, по согласованию с общественным советом АЗ РФ, будут решать, какие территории "открыть" для предоставления всем желающим.

- Если получится остановить отток населения из Арктики, можно будет рассчитывать и на его приток. Жители других регионов станут "голосовать переездом", только если увидят пример самих северян, - делает вывод эксперт ПОРА Андрей Иванов.