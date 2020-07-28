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28.07.2020 19:37
Рубрика: Культура

Русский музей покажет самые знаковые дары за всю свою историю

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Русском музее открывается масштабная выставка. На ней будут представлены самые знаковые произведения искусства, которые Русский музей за всю свою историю получал от венценосных особ, благотворителей, художников.
Фото: Вера Черенева/РГ Фото: Вера Черенева/РГ
Фото: Вера Черенева/РГ

Выставка будет проходить в Михайловском замке, Корпусе Бенуа, Строгановском дворце и в Мраморном дворце. Такое большое количество площадок объясняется масштабом: на выставке будет представлено свыше полутора тысяч экспонатов. И это, как говорят в Русском музее, лишь малая часть от всех даров, которые получил музей.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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В каждом дворце своя тематика. Так, в Михайловском замке можно увидеть уникальную коллекцию иконописи, а также живописи и графики XVIII - первой половины XIX века. В частности, будут представлены работы Кипренского, Венецианова, Брюлова.

В Корпусе Бенуа посетителей ждет живопись, графика и скульптура второй половины XIX - середины ХХ века. Работы Кустодиева, Верещагина, Нестерова или Врубеля любители живописи имели возможность много раз наблюдать в постоянной экспозиции Русского музея, она расположена здесь же, в Корпусе Бенуа. Но выставка интересна тем, что здесь представлены работы, которые обычно не присутствуют в постоянной экспозиции. Много и новых имен.

Фото: Вера Черенева/РГ

В Мраморном дворце представлено современное искусство. Дарители, как говорят в Русском музее, есть и сейчас. Иногда свои произведения дарят сами художники, а иногда - коллекционеры. В Строгановском дворце посетителей ждет богатейшая коллекция декоративно-прикладного искусства.

Подготовка выставки заняла больше года, она приурочена к 125-летию Русского музея. Предполагалось, что выставка откроется еще весной, но в планы вмешалась пандемия. В период самых жестких ограничений в музей не пускали даже самих сотрудников Русского музея. Но как только были введены первые послабления, начался монтаж выставки. Разместить ее успели в поистине ударные сроки.

Фото: Вера Черенева/РГ

В Русском музее отмечают, что единого билета на выставку во все четыре дворца нет. Но посетители могут приобрести единый трехдневный билет, по нему в течение трех суток можно посещать все корпуса музея без ограничений. В принципе это является самым разумным вариантом: масштаб выставки такой, что осмотреть за один день всю экспозицию практически невозможно.

Выставка продлится до 14 ноября.

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