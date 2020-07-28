В таежных регионах продолжаются работы по лесовосстановлению. Перед всеми поставлена задача: к 2024 году довести его показатели до 100 процентов, то есть новые посадки должны будут компенсировать весь вырубленный и погибший в пожарах лес. Регионы СЗФО с текущими показателями, которые уже приближаются к 90 процентам, пока справляются. Но свою правку может внести спад деловой активности в лесопромышленном комплексе, вызванный пандемией и погодными аномалиями.

В Архангельской области лесовосстановительные мероприятия начались 15 мая, за полтора месяца их провели на площади 8,9 тысячи гектаров. Это 14 процентов от годового плана. В областном минлеспроме прогнозируют, что он будет выполнен. Но реализацию регионального проекта сохранения лесов осложняет ряд проблем.

На участках, переданных в пользование, лес возрождают арендаторы за счет собственных средств. Они должны обеспечить все этапы - от выращивания саженцев до содействия естественному лесовосстановлению.

- В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, объемы заготовки древесины могут уменьшиться, - отметил и. о. министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Леонид Утюгов на заседании правительства региона. - Вследствие этого возможен дефицит площадей, требующих лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, снижение объемов заготовки и продажи древесины приведет к существенному недополучению дохода предприятиями. А это не позволит им провести такие дорогостоящие мероприятия, как создание лесных культур.

В Поморье на ситуацию в ЛПК негативно повлияла и минувшая аномально теплая зима. Она не позволила вовремя обустроить ледовые переправы и зимники для вывоза древесины с делянок. В итоге арендаторы лесных участков общей площадью 1,2 тысячи гектаров получили отсрочку по заготовке и вывозке до конца 2020-го - начала 2021 года.

Снижение объемов заготовки приведет к недополучению прибыли

- В связи с этим площади вырубок не будут рассмотрены лесничествами для установления способа лесовосстановления. Соответственно, эти участки не будут восстановлены в текущем году. И арендаторы продолжают обращаться в лесничества с заявлениями о предоставлении отсрочки по заготовке и вывозке. По итогам первого полугодия дефицит фонда лесовосстановления составит до 3,5 тысячи гектаров, - пояснил Леонид Утюгов.

Минприроды Поморья направило в Рослесхоз обращение с указанием этих проблем и путей их решения.

Кроме того, есть риск невыполнения показателей по лесовосстановлению в связи с некорректной методикой их расчетов. Так, в учет идут площади сплошных рубок под объекты лесной инфраструктуры - дороги и склады, - которые не подлежат восстановлению. В то же время для арендаторов не установлена обязанность сообщать о своих фактических затратах на эти работы в органы госвласти, а методика их оценки отсутствует. Архангельская область также представит в Рослесхоз свои предложения по исправлению ситуации.