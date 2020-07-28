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28.07.2020 16:21
Рубрика: Происшествия

Отменен оправдательный приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор троим сотрудникам полиции, которых обвиняли в халатности после громкого дела об убийстве двух девушек. Об этом "РГ" сообщили в суде. Преступника прозвали "петрозаводским маньяком".

ЧП произошло в сентябре 2018 года. Вечером мужчина убил у общежития одну девушку, а на следующий день у стадиона "Юность" он напал на вторую, которая умерла от полученных ранений.

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В ходе расследования дела выяснилось, что несколько месяцев до этого преступник бутылкой ударил по голове человека, с которым выпивал, а потом ножом ранил свою несовершеннолетнюю подругу. Следствие считало, что если бы полицейские приняли бы в отношении мужчины своевременные меры, то можно было бы предотвратить убийство девушек.

Но Петрозаводский городской суд оправдал обвиняемых в халатности сотрудников полиции. Верховный суд сегодня отменил оправдательный приговор.

Осужденный же отбывает пожизненное заключение.

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