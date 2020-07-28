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28.07.2020 17:04
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти пропали мужчина с ребенком

Текст: Евгений Малышев

В Тосненском районе Ленинградской области правоохранители разыскивают двух пропавших: мужчина забрал четырехлетнего сына, следов обоих найти пока не удалось.

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Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти, заявление об исчезновении поступило от жительницы Тосненского района, которая по решению суда передала на период летнего отпуска бывшему мужу 1977 года рождения их общего ребенка 2016 года рождения. Отец не вернул сына в оговоренный срок. В квартире по месту проживания отца правоохранители никого не обнаружили. Местонахождение мужчины и ребенка остается неизвестным.

Допуская, что в отношении пропавших могли быть совершены противоправные действия, следственным отделом города Тосно было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц, убийство малолетнего)". На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, идут допросы лиц из круга общения пропавших.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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