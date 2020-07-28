В Петербурге появится первый в России хоспис для молодежи

В Санкт-Петербурге будет создан первый в России хоспис для молодежи - людей от 18 до 25 лет.

Как сообщили в Смольном, под заведение будет перестроено здание бывшего санатория "Малютка" в Пушкине - на южной окраине Петербурга. Предполагается, что в хосписе будет восемнадцать мест для молодых людей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Проект финансирует благотворительный фонд "Детский хоспис" - он инвестирует 400 миллионов рублей. Пациентами хосписа для "молодых взрослых" станут в первую очередь те, кто прежде находился в детском хосписе, объясняет протоиерей Александр Ткаченко. Он курирует работу петербургского детского хосписа, который десять лет назад стал первым таким заведением в России. Дело в том, что подрастая и выходя из стен детского хосписа, юноши и девушки оказываются не готовы к взрослому стационару. В Пушкине же для них будут созданы условия, к которым они привыкли - не только медицинская помощь, но и социальная, психологическая и духовная поддержка.

В конце 2021 года новое учреждение планируется передать городу.