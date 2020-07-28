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28.07.2020 15:38
Рубрика: Происшествия

В Петербурге столкнулись два грузовых поезда

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Петербурге столкнулись и сошли с рельсов два грузовых электровоза.

По сведениям ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, авария произошла 28 июля, около 14.45. Возле железнодорожной станции "Купчинская" два грузовых состава совершили касательное столкновение, в результате чего оба электровоза и один полувагон сошли с рельсов.

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По предварительным данным, составы были пустыми, без грузов.

Специалисты занимаются устранением последствий аварии и выяснением обстоятельств ЧП. Тем временем движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На ролике видно, что повреждения получили не только электровозы, но и железнодорожные пути.

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