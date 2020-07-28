Двое жителей Коми потеряли 900 тысяч рублей на сомнительных ставках

Двое жителей Сыктывдинского района Коми стали жертвами биржевых аферистов. В совокупности они принесли в копилку злоумышленников 900 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Республике Коми, первой жертвой стала женщина 1970 года рождения, на которую вышли мнимые брокеры, рассказавшие о возможности инвестировать личные средства под большие проценты. Поверившая их посулам гражданка играла на виртуальной и не существующей в реальности бирже около месяца. За это время она потеряла более 300 тысяч рублей.

Вторым пострадавшим стал мужчина 1974 года рождения, который делал ставки уже на реальной бирже. Фортуна ему улыбнулась: выигрыш превысил 40 тысяч долларов. Но в итоге житель Коми доверился неизвестному сотруднику юридического агентства, который предложил помощь в выводе средств. На счет мошенника поступили вначале двести, а потом еще четыреста тысяч рублей, которые были обналичены в одном из московских банкоматов.

В настоящее время по обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), розыск аферистов продолжается.