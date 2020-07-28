Новости

Разработан алгоритм для распознавания сообщений троллей и ботов 13:06
В Вашингтоне создадут латиноамериканский музей 13:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" "сбил" самолет в Средиземном море 13:04
В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца 13:02
Врачи из Татарстана отправились в Казахстан на борьбу с коронавирусом 13:02
Пашинян заявил о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном 12:59
Четверо жителей Сочи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых 12:57
Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега 12:54
Опубликован отрывок из финала сериала "Викинги" с Данилой Козловским 12:52
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек 12:31
Ямальца осудили условно за попытку силой увезти ребенка в багажнике авто 12:29
Суды смогут снижать административные штрафы для юридических лиц 12:28
Жители района в Баварии стали невыездными из-за вспышки COVID-19 на ферме 12:27
Подготовлен проект закона о едином телефонном номере 112 12:26
Жителя Поморья обвинили в убийстве трех женщин, поджоге и разбое 12:24
Трамп выдвинул на пост посла в Германии отставного полковника 12:22
GAC Motor подготовил для России еще один кроссовер 12:21
Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием 12:19
В Астрахани селекционеры вывели арбуз с белой мякотью 12:19
Сушившие одежду у Вечного огня в Кирове оказались детьми 12:18
В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер 12:15
Вышел тизер продолжения культового хоррора "Ужасающий" 12:13
В Минтрансе назвали срок восстановления перевозок по железной дороге 12:12
Собиравшийся покорить Ключевскую сопку альпинист умер от горной болезни 12:09
В Китае начали строительство продолжения газопровода "Сила Сибири" 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

Жителя Поморья обвинили в убийстве трех женщин, поджоге и разбое

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Жителю Устьянского района Архангельской области предъявили обвинение в убийстве трех женщин, поджоге, краже и разбойных нападениях.

Как сообщил следком региона, в апреле 27-летний мужчина приехал в Архангельск, где поселился у своей одинокой 83-летней родственницы. Гость постоянно распивал спиртное, и однажды хозяйка квартиры сделала ему замечание по этому поводу. В ответ он задушил женщину, забрал хранившиеся в квартире 116 тысяч рублей и продолжил там жить вместе с телом убитой.

Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном

Через несколько дней в квартиру пришла 77-летняя соседка, у которой был ключ от входной двери. Мужчина испугался, что она узнает о случившемся, и тоже ее задушил. После этого он взял у жертвы ключи от ее квартиры, открыл дверь и вошел туда. В тот момент дома находились 43-летняя дочь и 12-летняя внучка убитой. По данным следствия, преступник сказал женщине, что ее матери требуется помощь, и обманом заманил третью жертву в первую квартиру, где перерезал ей горло и нанес 17 ударов ножом.

После этого он вернулся в соседнюю квартиру, схватил за шею остававшуюся там девочку и потребовал деньги. Она отдала ему 6400 рублей.

Затем преступник снова пришел на место убийств, поджег тела, открыл газ и скрылся, закрыв дверь на ключ.

Вернувшись домой в поселок Октябрьский, обвиняемый совершил два разбойных нападения на магазины. В первом случае продавцу удалось сбежать, во втором преступник завладел выручкой в размере 11 тысяч рублей. На выходе из магазина его задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в убийствах.

Мужчина признал вину во всех преступлениях и заявил, что ему были нужны деньги на спиртное и развлечения. Суд заключил его на время следствия под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
В России началась подготовка к новому учебному году
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина