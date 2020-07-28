Жителя Поморья обвинили в убийстве трех женщин, поджоге и разбое

Жителю Устьянского района Архангельской области предъявили обвинение в убийстве трех женщин, поджоге, краже и разбойных нападениях.

Как сообщил следком региона, в апреле 27-летний мужчина приехал в Архангельск, где поселился у своей одинокой 83-летней родственницы. Гость постоянно распивал спиртное, и однажды хозяйка квартиры сделала ему замечание по этому поводу. В ответ он задушил женщину, забрал хранившиеся в квартире 116 тысяч рублей и продолжил там жить вместе с телом убитой.

Через несколько дней в квартиру пришла 77-летняя соседка, у которой был ключ от входной двери. Мужчина испугался, что она узнает о случившемся, и тоже ее задушил. После этого он взял у жертвы ключи от ее квартиры, открыл дверь и вошел туда. В тот момент дома находились 43-летняя дочь и 12-летняя внучка убитой. По данным следствия, преступник сказал женщине, что ее матери требуется помощь, и обманом заманил третью жертву в первую квартиру, где перерезал ей горло и нанес 17 ударов ножом.

После этого он вернулся в соседнюю квартиру, схватил за шею остававшуюся там девочку и потребовал деньги. Она отдала ему 6400 рублей.

Затем преступник снова пришел на место убийств, поджег тела, открыл газ и скрылся, закрыв дверь на ключ.

Вернувшись домой в поселок Октябрьский, обвиняемый совершил два разбойных нападения на магазины. В первом случае продавцу удалось сбежать, во втором преступник завладел выручкой в размере 11 тысяч рублей. На выходе из магазина его задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в убийствах.

Мужчина признал вину во всех преступлениях и заявил, что ему были нужны деньги на спиртное и развлечения. Суд заключил его на время следствия под стражу.