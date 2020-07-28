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28.07.2020 13:39
Рубрика: Происшествия

Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов

Текст: Тимур Алиев (Астрахань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области просят власти защитить их от нашествия верблюдов, сообщает "Интерфакс".

По словам местных жителей, стада верблюдов ломают заборы, забираются в поисках пищи на придомовые участки, рушат коммуникации.

Дошло до того, то селяне боятся выпускать на улицы детей и передвигаться по одному. Жалобы в прокуратуру и к местным властям, как говорят жители, не дали результата.

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Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов, комментируя ситуацию, разъяснил, что стадо затерроризировавших села верблюдов насчитывает около 80 особей.

Их разводил пенсионер из села Оранжереи, но потом ему это наскучило, и он отпустил животных на волю. Верблюды разбрелись по всему району, где почувствовали себя хозяевами.

На пенсионера не раз налагались штрафы за нарушение правил содержания животных, но он их не оплачивает и не реагирует на просьбы взять верблюдов под свой контроль.

Власти муниципалитета и рады бы избавиться от бродячих кораблей пустыни, но мешает единственная проблема: у них нет средств на отлов и организацию стойбища для верблюдов.

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