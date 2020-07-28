Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов

Жители сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области просят власти защитить их от нашествия верблюдов, сообщает "Интерфакс".

По словам местных жителей, стада верблюдов ломают заборы, забираются в поисках пищи на придомовые участки, рушат коммуникации.

Дошло до того, то селяне боятся выпускать на улицы детей и передвигаться по одному. Жалобы в прокуратуру и к местным властям, как говорят жители, не дали результата.

Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов, комментируя ситуацию, разъяснил, что стадо затерроризировавших села верблюдов насчитывает около 80 особей.

Их разводил пенсионер из села Оранжереи, но потом ему это наскучило, и он отпустил животных на волю. Верблюды разбрелись по всему району, где почувствовали себя хозяевами.

На пенсионера не раз налагались штрафы за нарушение правил содержания животных, но он их не оплачивает и не реагирует на просьбы взять верблюдов под свой контроль.

Власти муниципалитета и рады бы избавиться от бродячих кораблей пустыни, но мешает единственная проблема: у них нет средств на отлов и организацию стойбища для верблюдов.