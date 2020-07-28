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28.07.2020 17:27
Рубрика: Культура

Кармен уехала в Херсонес

Большой театр открывает пятидневные гастроли в Крыму
Текст: Мария Бабалова
Главный театр страны после четырехмесячного перерыва возвращается к публике. И первые его выступления состоятся в среду в Крыму: ведущие солисты труппы станут хедлайнерами V Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес". Форум проходит под открытым небом в античном амфитеатре, расположенном на территории историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", где специально для этого события ежегодно строятся сцена и зрительный зал. В этот раз устроители обещают организовать партер на полторы тысячи мест, что позволит принять в два раза больше гостей, чем бывало прежде, потому что интерес к визиту Большого театра, который будет выступать пять вечеров кряду, огромный.
"Кармен-сюита" Родиона Щедрина — первый балет, который увидят зрители после долгого антракта. Фото: Елена Фетисова / Большой театр "Кармен-сюита" Родиона Щедрина — первый балет, который увидят зрители после долгого антракта. Фото: Елена Фетисова / Большой театр
"Кармен-сюита" Родиона Щедрина — первый балет, который увидят зрители после долгого антракта. Фото: Елена Фетисова / Большой театр

Накануне поездки в Херсонес генеральный директор Большого театра Владимир Урин ответил на вопросы "РГ".

Для Большого театра выступление в Крыму - закрытие сезона или старт нового театрального года?

Фото: kinopoisk.ru
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Владимир Урин: Мы хотели бы считать эти гастроли началом нашего нового сезона. Все месяцы, проведенные театром на карантине, мы жили ожиданием момента, когда начнем работать. Когда мы сообщили коллективу, что надо выйти из отпуска на две недели раньше (отпуск в театре для всех сотрудников и творческих коллективов заканчивается 26-27 июля), чтобы войти в форму, подготовиться к поездке, не было ни одного человека, кто выразил бы недовольство. Люди счастливы, что появилась возможность работать. Хотя, к сожалению, эта проблема, которая называется "коронавирус", пока никуда не исчезла.

Но никто из артистов не отказался от участия в гастролях из опасения заразиться?

Владимир Урин: Никто. Но если такой человек был, мы бы безусловно пошли ему навстречу. Потому что я прекрасно понимаю, что люди, у кого, может быть, что-то случилось с близкими, и они реально столкнулись с этой болезнью, могут быть напуганы. Сегодня мы должны быть особенно чуткими друг к другу и относиться с пониманием: работать нам предстоит в новых непростых условиях.

На фестивале в Херсонесе Большой театр представляет только одну программу, объединяющую и балет, и оперу. Такое решение было принято в связи с коронавирусом?

Владимир Урин: Нет. Это давно принятое решение - чтобы Большой театр был представлен сразу и оперой, и балетом. Причем мне кажется, что для условий оpen-air подобная форма одноактных спектаклей очень подходящая. Потому что когда на больших открытых площадках играются масштабные, длинные постановки, то, как правило, возникает техническая необходимость их адаптации, упрощения. Поэтому, обсуждая возможные варианты программы, мы приняли решение, что оперную труппу представим в формате гала-концерта в первой части вечера, а потом покажем балет "Кармен-сюита". При этом в Херсонес едут все наши первачи, которые у нас заняты в "Кармен-сюите": Света Захарова, Денис Родькин, Катя Крысанова, Миша Лобухин, Игорь Цвирко. Едут и ведущие солисты оперы - Игорь Головатенко, Анна Аглатова, Анна Нечаева, Динара Алиева. Едет наша перспективная молодежь. Вполне представительный и, с моей точки зрения, качественный состав.

Но когда заходишь на официальный сайт и видишь вместо афиши лаконичную фразу "Информация отсутствует", становится как-то не по себе…

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Владимир Урин: Планов у Большого театра более чем достаточно. Мы скоро с ними всех познакомим. Но не станем в этом году проводить их официального представления, равно как и традиционного сбора труппы. Мне кажется, в данной ситуации рисковать лишний раз было бы не очень правильно. Впрочем, каждый театр решает этот вопрос для себя индивидуально.

Финансовые потери Большого театра повлекут за собой сокращения в коллективе?

Владимир Урин: Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 миллионов рублей. И это не считая убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе, а если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей. Но, во-первых, все финансирование со стороны государства сохранено в полном объеме. Во-вторых, театр по-прежнему поддерживают спонсоры - ни один из них не отвернулся. Поэтому мы стараемся удержать зарплату людей и не планируем "экстренных" увольнений.

Многие руководители театров говорят о невозможности буквально следовать требованиям Роспотребнадзора. Что, кроме покупки билета, теперь потребуется от потенциального зрителя, чтобы попасть в Большой театр?

Все месяцы, проведенные Большим  театром на вынужденном карантине,  мы жили ожиданием счастливого момента, когда снова начнем работать

Владимир Урин: В ближайшие дни мы надеемся получить разъяснения и уточнения от Роспотребнадзора, с которым у нас постоянно идет нормальный деловой разговор как относительно работы коллектива - репетиционного процесса, условий проведения спектаклей, так и всего того, что касается новых правил для публики. В любом случае театр очень заинтересован в том, чтобы иметь возможность приобрести и современные тепловизоры, и системы обеззараживания воздуха, которые в нашей стране не так просто достать.

В новом сезоне театр будет "догонять прошлое", показывая не состоявшиеся премьеры, или пойдет вперед, не оглядываясь назад?

Владимир Урин: Мы просто обязаны представить публике обещанные спектакли. Это вопрос не только творческий, но и организационно-финансовый. Ведь когда речь идет о спектакле, который запущен в производство, и на него потрачены не маленькие деньги, и на восемьдесят процентов он уже сделан, мы даже с юридической точки зрения не имеем права его не выпустить. Поэтому что-то из несостоявшегося во второй половине сезона мы покажем в новом сезоне или через год. При этом театр откроет все три свои площадки - историческую, новую и камерную сцены. И количество премьер, запланированных на ближайший сезон, такое же, как и в прошлые годы. С единственной особенностью: мы максимально освободили от премьер сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Потому что это будет такой восстановительный период, и мы должны понимать, что он может оказаться всяким. Но ответы на все вопросы даст только работа.

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