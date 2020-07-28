В городе Каменске в сжатые сроки был развернут ковидный госпиталь с новой мебелью и оборудованием, в котором мужественные врачи лечили больных по лучшим минздравовским схемам. Как малый город справился с такой больничной нагрузкой и намерен дальше строить свою жизнь, какие стартапы осуществил и планирует, рассказывает глава администрации Каменска Кон­стантин Фетисов.

Ковидный госпиталь - с дефицитными КТ и ИВЛ - был развернут в Каменске в кратчайшие сроки. Что было самым трудным?

Константин Фетисов: Задача перед нами президентом и губернатором была поставлена жестко: к концу апреля открыть первую линию ковидных госпиталей. Нам, на специально выделенные деньги, надо было развернуть 60 дополнительных коек. Первых больных с подтвержденным ковидом мы лечили, параллельно ведя в госпитале ремонт и устанавливая новые кровати для реанимационного отделения. Было нелегко - неизвестность, короткие сроки. Однако напряженность работы не мешала ни ее организованности, ни спланированности. Паники не было. Все понимали, что ситуация новая не только для каменских медиков, но и для всего мира.

Самая большая трудность - в приказном порядке ничего не решить. У нас в городе недостаток врачей, чуть больше 50 процентов от нужного. И кому тут что прикажешь? В результате в госпитале у нас работала один дипломированный специалист-инфекционист - Ирина Потехина. Остальных медиков мы набрали из терапевтов и педиатров, прошедших специальное обучение. И наши врачи работали, как герои. Реаниматолог Кетеван Ревазевна Гурцкая просто вытаскивала людей с того света.

Я после школы поступал в медицинский. Не поступил, год работал санитаром в городской больнице, потом поступил. И с тех пор медицина мне близка. За 18 лет работы замом мэра по социальным вопросам я глубоко погрузился в ее проблемы, и чуть ли не каждого врача знаю. Так что, немудрено, что госпиталь мы полностью подготовили на день раньше. Недостающее брали в Ростове, у соседей, потом возвращали, получая новое.

Большую часть пациентов ковидного госпиталя составляли жители 6 прикрепленных к нам районов Ростовской области. Были дни, когда все койки в госпитале были заняты. Я почти всех больных знал по именам и истории болезни. Каждый день в 7.30 утра мне приносили и приносят первую сводку из госпиталя. А всего три - за день. Но так живет каждый глава, на территории которого развернули ковидный госпиталь.

Это было самое трудное испытание за 23 года работы в администрации?

Константин Фетисов: Нет. Все-таки в области есть опыт и специалисты, работают противочумный и другие мощные медицинские институты. Труднее было в 2014-м, когда мы, как приграничный город, накормили, разместили и отправили в глубь России около 20 тысяч беженцев с Украины. Эти люди отходили у нас душой и сердцем от войны, и мы старались достойно их встретить и проводить. Воспитатели детских садов, учителя, все дежурили круглосуточно. А наши соседи-дончане так попадали и под обстрел.

Кто-то недавно на Украине брякнул, хорошо бы ракеты с ядерными боеголовками испытать ударом по Каменску. Как город воспринял это?

Константин Фетисов: Мы уже перестали обращать внимание на заявление украинских политиков, особенно тех, которые все больше языками чешут. Но для меня Украина дорога. Я в Ворошиловграде получал высшее образование. У меня родственники там. Друзья. Сокурсники. Это все очень близко. И очень больно.

Вы из семьи городских топ-менеджеров…

Константин Фетисов: Скорее советских хозяйственников. Отец 20 лет руководил Каменским стеклотарным заводом.

А вы работали санитаром в больнице, учителем в школе глухих детей.

Константин Фетисов: У меня, кроме отца, почти все в семье учителя - дед, бабушка, мама, жена, дочь. А я никогда не хотел им быть, но когда стал, очень понравилось. В школе ведь сразу виден результат работы - буквально к следующему уроку. В 1991 году я, кстати, был признан лучшим учителем Дона. Но уже в 1992-м ушел из школы, надо было думать, как семью прокормить. Работал в банковской сфере, на рынке ценных бумаг. А в 1995 году мы с товарищами решили создать новую городскую газету "Пик". Это был самый трудный период в моей жизни, но самым интересный и "крутой". Представляете, технари, строители, учителя взялись делать газету и сделали. Вот этим своим стартапом середины 90-х я, пожалуй, горжусь. Газета выходит до сих пор как городской еженедельник и неоднократно признавалась лучшей провинциальной газетой России.

Всю жизнь люблю литературу и люблю писать - легко дается. Но еще больше нравится тележурналистика. Мы брали телеинтервью у всех попадавших в город известных людей, Жириновского, Кашпировского. Как человек творческий я никогда в жизни не хотел быть чиновником! Но в 1997 году меня неожиданно позвал в администрацию победивший на первых всенародных городских выборах легендарный для Каменска человек Михаил Андреевич Дронов. Трудно было не согласиться.

Самый озадачивающий совет мне тогда дал отец: научись говорить "нет". Я так удивился. Но потом понял, что есть много труднорешаемых и нерешаемых вопросов. Ну не можешь ты, например, поставить человека на льготную очередь - не по закону это. И важно честно сказать "нет". Он может обидеться, не понять, но если ты скажешь "да" и начнешь водить его за нос, то и его обманешь, и себя загонишь в угол. Я очень много раз говорил "нет". Книгу можно написать. Но помогать людям нам удавалось все-таки больше.

Я почти всех больных знал по именам. В 7.30 утра мне приносили первую сводку из госпиталя

Как сейчас складываются ваши отношения с газетой "Пик"? Она, кстати, писала, что каменские медики бастовали.

Константин Фетисов: Да нет, не бастовали. Были обращения от сотрудников "скорой помощи" по поводу ужатой оплаты работающим с ковидом, но после разъяснений президента все поправилось. А "Пик" - не ручная газета, да она и создавалась нами, как независимая. И именно за это ее уважают. Журналисты нас журят, покусывают. Ну и есть за что. Жизнь города - сложная штука. Мы, конечно, на критику обижаемся. Но если она справедливая...

Журналисты любых изданий свободно приходят к нам в администрацию на все заседания и все мои планерки.

Раз дурные политики метили в вас ракетами, значит, есть во что метить. Каменск - город промышленный.

Константин Фетисов: Да, это город химиков. Наши индустриальные флагманы - ФКП "Комбинат Каменский" и АО "Каменскволокно", построенные в 30-х годах и восстановленные после войны, неплохо удержались и в 90-е, благодаря удачной конъюнктуре. Город им помогал, чем мог, принимая в муниципальный бюджет детсады, школы, ДК, стадионы. В Лихой ( крупная железнодорожная станция Лихая находится в 22 км от города, но входит в его состав. - Прим. ред.,) даже пришлось покупать ДК у РЖД с рассрочкой на три года. Но сейчас мы уже никого не спасаем. В городе возникают новые предприятия химической промышленности. Потому что мощные индустриальные традиции и много квалифицированных специалистов.

Вы живете на свои деньги?

Константин Фетисов: Город сильный, и в принципе мы могли бы жить на собственные деньги. Но будем честны, их хватило бы на "где-то что-то подкрасить, подбелить". А хочется двигаться, строить, вводить новое. Настоящим локомотивом для этого становятся нацпроекты. В этом году в рамках нацпроекта по демографии начинаем строительство детсада с ясельными группами на 120 человек. Это позволит забыть об очереди для детей от 0 до 3 лет (об очередях в детсады для детей постарше мы давно забыли). Губернатор Василий Голубев, часто приезжающий в город, два года назад инициировал создание дорожной карты по развитию микрорайона Лиховского, и мы наконец начали ремонт ДК, который три года выкупали у железнодорожников. А нацпроект "Чистая вода" позволил взяться в той же Лихой за строительство нового водовода, уже в следующем году там будет качественная питьевая вода.

В прошлом году отремонтировали большой специализированный (для детей с ослабленным зрением) детсад на 260 мест, а когда губернатор добавил средства из своего резервного фонда, купили на них медицинское спецоборудование. На любой рубль, полученный нами из области, мы добавляем 18 копеек своего софинасирования. И не останавливаемся. Хоть небольшими шагами, но движемся. Заменили порядка 10 км тепловых сетей. Меняем канализационные сети.

Каменск - красивый город. Спроектированный перебравшимся в Россию архитектором-голландцем, он "малая родина" для великого философа Алексея Федоровича Лосева, с ним связаны судьбы многих знаменитостей .

Константин Фетисов: Поэт Илья Френкель и композитор Модест Табачников написали свою знаменитую песню "Давай закурим" в нашей каменской гостинице. Наш город умеет вдохновлять. Мы недавно в стиле старинного альбома выпустили книгу "Прогулки по Каменску" и рассказали в ней и об Алексее Лосеве, и о скрипачке Цецилии Ганзен, и о поэте-обериуте Николае Олейникове.

Как вы сохраняете дух и атмосферу города, само городское сообщество?

Константин Фетисов: Стараемся это делать, востребуя инициативу людей. У нас очень мощное движение НКО. Городской центр социальных инициатив помогает нашим общественным организациям готовить программы для получения грантов, и они ежегодно выигрывают миллионы рублей. На эти деньги снимаются фильмы, пишутся книги, обустраиваются памятные места. Наши НКО выигрывают президентские гранты, благодаря которым обучают пожилых людей и инвалидов работе на компьютере, помогают детям-инвалидам в социализации, организуя для них занятия творчеством. Мы стараемся не пропустить даже самую простую инициативу вроде "Хотим у нас на улице детскую спортивную площадку". Именно с проектов обычных людей началась установка новых скамеек в парке Победы, строительство в городе большой спортплощадки. Kюди следят за судьбой своих инициатив. Никто уже не ждет, что приедет мэр и засыплет лужу. Из новых поправок в Конституцию, делающих ее более объемной и доходящей до каждого, мне особенно нравятся касающиеся НКО и волонтерства. В ковидное время мы все убедились, как много вытаскивают на себе волонтеры.

Справка "РГ"

Каменск (население - 87760 человек) известен с 1671 года как казачье поселение. Кроме химических предприятий в нем работают ЗАО "КОМЗ-экспорт" (выпускающее автобетоносмесители, сельхозтехнику, электромобили, катера), Каменский стеклотарный завод. До 15 процентов собственных доходов городского бюджета дают малый и средний бизнес. Причем производственный - "Полимер", "Арамид", "АВСК", группа компаний "Диорит". Кондитеры каменской "Лакомки" - победители европейских конкурсов. После событий на Украине в город переехали несколько предприятий - с оборудованием и специалистами - из Луганска и прекрасно развиваются. В городе можно получить качественное высшее и средне-специальное образование. Каменский технологический институт прицельно готовит для города химиков, в городе также есть мощный химико-механический техникум.

Память

Накануне Дня Победы вы установили в городе бюст Жукова…

Константин Фетисов: Да, в отдаленном микрорайоне Заводской, где не было памятных мест. Маршал за Каменск не воевал, но он - олицетворение Победы. В парке Победы у нас установлены памятные звезды в честь Героев Советского Союза - каменчан, в этом году добавили 15-й памятный знак в честь Героя Владимира Овчаркина. На станции Лихой поисковые отряды из Каменска, Воркуты, Урала нашли место, где погибли девушки-зенитчицы, защищавшие город. Лихая - местный Дрезден, на станцию были сброшены сотни бомб. Там всегда стоял памятник этим девушкам-зенитчицам. Мы ставим памятные знаки и известным казакам-героям Первой мировой. Мы сохраняем память. Память сохраняет город.