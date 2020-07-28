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28.07.2020 17:05

Инвестиции в железные дороги Волгоградской области составят 70 млрд рублей

Текст: Николай Грищенко
Инвестиции РЖД в проекты на территории Волгоградской области составят около 70 миллиардов рублей. Программа модернизации железнодорожной и социальной инфраструктуры рассчитана до 2024 года.
Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области

- Мы заинтересованы в развитии железной дороги на территории региона, на ее объектах работает около десяти тысяч человек. Модернизация инфраструктуры ведет к развитию экономики региона, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Глава региона осмотрел новые современные вагоны - волгоградцы сегодня впервые отправятся на них в Москву. Также в ходе рабочей поездки поездки губернатор ознакомился с результатами реконструкции путепроводной развязки на станции Гумрак, которая позволила увеличить пропускную способность транспортного узла почти на 50 поездов в сутки. Андрей Бочаров обсудил с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым развитие пригородных и грузовых перевозок.

Отметим, взаимодействие региона и РЖД дает возможность модернизировать инфраструктуру, что является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. Так, в 2020 году завершается проект реконструкции перехода через Дон со строительством нового моста на участке Морозовская - Волгоград.

На территории Волгоградской области на завершающий этап вышел проект комплексной модернизации участка пути станция Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Продолжается реконструкция пристройки к главному корпусу железнодорожной больницы на станции Волгоград-I, совершенствуется Приволжская детская железная дорога в пойме реки Царицы, на базе которой создан "Кванториум".

Фото: Пресс-служба АО "Трансмашхолдинг"/ТАСС
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Ранее завершена масштабная реконструкция вокзала станции Волгоград-I: выполнены реставрация потолочных росписей залов и подсветки здания, переустройство кассовых блоков, восстановлено освещение, отремонтированы санузлы и медкабинеты, модернизированы системы безопасности и громкоговорящей связи, созданы условия для пребывания на вокзале людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, модернизирована остановочная платформа Мамаев курган и возведена новая платформа "Университетская" и построена железнодорожная ветка до аэропорта.

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