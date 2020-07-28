Как "черные" виноделы из Ростовской области стали успешными фермерами

Лицензирование крестьянско-фермерского виноделия помогло трем виноделам-нелегалам из Ростовской области производить полностью натуральный продукт, без диоксида серы. Братья Сердюки открыли "РГ" секреты создания идеального вина.

Вышли из подполья

До 2018 года Сердюки были "черными" виноделами, а потом одними из первых в России получили крестьянскую лицензию на виноделие.

- Таких, как мы, принято называть гаражистами, это французский термин, хотя я с ним не согласен и с гордостью говорю, что мы - крестьяне-виноделы, - говорит руководитель хозяйства Сергей Сердюк.

На винограднике, который расположен в Усть-Донецком районе, ему помогают братья Денис и Алексей, а основал семейный бизнес их отец Сергей Иванович.

"Главное правило крестьянского виноделия, - объясняет Сергей, - производить вино из собственного винограда". Если собственных виноградников нет, лицензию не получишь. По закону КФХ может делать в год до 50 тысяч литров вина, этого достаточно. В прошлом году хозяйство получило первые акцизные марки.

- Государство заинтересовано в развитии фермерского виноделия. В администрации Усть-Донецкого района, которая выделила нам два гектара земли под виноградники, мы - любимчики, - вступает в разговор близнец Сергея Алексей.

Секрет успеха - в открытости

У братьев своя философия успеха, проверенная практикой.

- Большинство виноградарей уверены: главное - сделать хорошее вино, а когда их продукцию никто не покупает, недоумевают и обижаются, - говорит Денис.

Поэтому современный крестьянин-винодел должен стремиться к публичности и узнаваемости. В России, отмечают братья, наступил исторический момент для развития виноделия. И хороший винодел может без проблем найти своего заказчика.

-Большинство ресторанов и магазинов не работают напрямую с производителями. Поэтому фермеру параллельно с поиском магазинов надо выходить на дистрибьютеров, - говорит Денис Сердюк.

Гордость братьев Сердюков - абсолютно чистый натуральный продукт без всяких добавок, химикатов, консервантов и прочего. Фото: Тагир Раджа

Спрос на автохтон

Сегодня повсеместно в мире набирают популярность автохтонные, т.е. местные вина, произведенные по старинным рецептам. Хозяйство Сердюков специализируется именно на них.

Самым известным русским вином считается сделанное из винограда сортов "красностоп золотовский" и "сибирьковый", последний - донской автохтон.

Из-за больших расходов крестьянское вино получается дорогим

Путь к совершенству долог. Сердюки считают, что секрет прост: чтобы вино было вкусным, нужно делать все вовремя.

- Виноград надо перерабатывать сразу, как бы ни устал. Мыть баки до блеска. Важна равномерная температура в подвале: летом - плюс 12 градусов, зимой - 10. Качество прежде всего зависит от трудолюбия виноградаря, - утверждает Алексей.

Но в виноградарстве не стоит ждать быстрой финансовой отдачи. КФХ Сердюков, несмотря на ежегодный рост объемов производства, до сих пор работает без прибыли: вся выручка уходит на покупку новых баков, инвентаря, оборудование подвалов, командировки в поисках покупателей. На жизнь братья зарабатывают на основной работе: Сергей - инженер-электронщик, Алексей устанавливает заборы, Денис вместе с отцом тоже трудится в фирме в Новочеркасске. Фермеры готовы преодолевать трудности, но сетуют на бумажную волокиту. Получение разрешений и сдача отчетности занимают подчас больше времени и сил, чем работа на винограднике. Но Сердюки верят: когда крестьян-виноделов в России станет больше, упразднится и бюрократия.

Бочки, бутылки, ящики, этикетки и множество других мелочей обходятся недешево, но без них - никуда. Фото: Тагир Раджа

Чище слезы и без серы

КФХ Сердюков - одно из редких хозяйств, производящее полностью натуральный продукт. На этикетке так и написано: без добавления диоксида серы.

- Многие называют консервант добавкой, считая, что при малом количестве от него никому плохо не будет. Но известны обратные случаи, - поясняет Сергей.

Первые шаги и расходы - калькуляция от братьев Сердюков:

- Нужно начинать с виноградника - арендовать или посадить его. Первое обойдется примерно в 750 тыс. руб. за гектар, второе - от миллиона рублей. Если разбивать с нуля, плодоношение наступит на пятый год с момента посадки. Нужно помещение не менее 100 кв. м, чтобы делать в нем вино. Его аренда обойдется примерно в 1,5 млн руб. в год. До миллиона уйдет на покупку оборудования. 65 тыс. руб. стоит лицензия. Бутылки, ящики, пробки, этикетки на восемь тонн винограда будут стоить около 250 тыс. руб. Нельзя обойтись без ЕГАИС для госконтроля над производством и оборотом продукции. Это плюс еще полмиллиона и 100 тыс. руб. за годовое обслуживание. Оплата бухгалтера - 15 тыс. в месяц. Еще понадобятся компьютеры и принтер для печати акцизных марок.

При этом часть расходов может возместить государство. Фермеру-виноделу положено 500 тыс. руб. на гектар на посадку винограда и другие нужды. Конечно, при условии отчета и подтверждения расходов.