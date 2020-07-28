Как "черные" виноделы из Ростовской области стали успешными фермерами

Новости

Автопортрет Рембрандта поставил рекорд на торгах в Лондоне 22:03
Суд начнет рассмотрение дела младшей из сестер Хачатурян 10 августа 21:52
ВОЗ: Более 650 тысяч человек стали жертвами COVID-19 21:42
МИД РФ: Международное сообщество должно отреагировать на блокировку "Царьграда" 21:33
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже 2 млрд рублей 21:27
"Локомотив" предложил Кокорину вдвое больше, чем "Зенит" 21:14
В Татарстане заочно арестовали создателей фонда Gafarov and Partners 21:00
Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии 20:38
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд 20:31
Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса 20:20
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 20:20
Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов 20:19
Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления 20:09
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции 19:55
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму 19:45
В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика 19:39
Ялтинский международный экономический форум отменен 19:31
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19 19:15
В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус 19:15
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения поездов возбудили дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 21:25
Рубрика: Экономика

Вино требует страсти

Как "черные" виноделы из Ростовской области стали успешными фермерами
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 166(8220)
Лицензирование крестьянско-фермерского виноделия помогло трем виноделам-нелегалам из Ростовской области производить полностью натуральный продукт, без диоксида серы. Братья Сердюки открыли "РГ" секреты создания идеального вина.
Идет подвязка виноградной лозы - основы нелегкого успеха семейного виноделия. Фото: Тагир Раджа Идет подвязка виноградной лозы - основы нелегкого успеха семейного виноделия. Фото: Тагир Раджа
Идет подвязка виноградной лозы - основы нелегкого успеха семейного виноделия. Фото: Тагир Раджа

Вышли из подполья

До 2018 года Сердюки были "черными" виноделами, а потом одними из первых в России получили крестьянскую лицензию на виноделие.

Фото: Photoxpress
В Краснодарском крае появится уникальный Центр энологии

- Таких, как мы, принято называть гаражистами, это французский термин, хотя я с ним не согласен и с гордостью говорю, что мы - крестьяне-виноделы, - говорит руководитель хозяйства Сергей Сердюк.

На винограднике, который расположен в Усть-Донецком районе, ему помогают братья Денис и Алексей, а основал семейный бизнес их отец Сергей Иванович.

"Главное правило крестьянского виноделия, - объясняет Сергей, - производить вино из собственного винограда". Если собственных виноградников нет, лицензию не получишь. По закону КФХ может делать в год до 50 тысяч литров вина, этого достаточно. В прошлом году хозяйство получило первые акцизные марки.

- Государство заинтересовано в развитии фермерского виноделия. В администрации Усть-Донецкого района, которая выделила нам два гектара земли под виноградники, мы - любимчики, - вступает в разговор близнец Сергея Алексей.

Секрет успеха - в открытости

У братьев своя философия успеха, проверенная практикой.

- Большинство виноградарей уверены: главное - сделать хорошее вино, а когда их продукцию никто не покупает, недоумевают и обижаются, - говорит Денис.

Поэтому современный крестьянин-винодел должен стремиться к публичности и узнаваемости. В России, отмечают братья, наступил исторический момент для развития виноделия. И хороший винодел может без проблем найти своего заказчика.

-Большинство ресторанов и магазинов не работают напрямую с производителями. Поэтому фермеру параллельно с поиском магазинов надо выходить на дистрибьютеров, - говорит Денис Сердюк.

Гордость братьев Сердюков - абсолютно чистый натуральный продукт без всяких добавок, химикатов, консервантов и прочего. Фото: Тагир Раджа

Спрос на автохтон

Сегодня повсеместно в мире набирают популярность автохтонные, т.е. местные вина, произведенные по старинным рецептам. Хозяйство Сердюков специализируется именно на них.

Самым известным русским вином считается сделанное из винограда сортов "красностоп золотовский" и "сибирьковый", последний - донской автохтон.

Из-за больших расходов крестьянское вино получается дорогим

Путь к совершенству долог. Сердюки считают, что секрет прост: чтобы вино было вкусным, нужно делать все вовремя.

- Виноград надо перерабатывать сразу, как бы ни устал. Мыть баки до блеска. Важна равномерная температура в подвале: летом - плюс 12 градусов, зимой - 10. Качество прежде всего зависит от трудолюбия виноградаря, - утверждает Алексей.

Но в виноградарстве не стоит ждать быстрой финансовой отдачи. КФХ Сердюков, несмотря на ежегодный рост объемов производства, до сих пор работает без прибыли: вся выручка уходит на покупку новых баков, инвентаря, оборудование подвалов, командировки в поисках покупателей. На жизнь братья зарабатывают на основной работе: Сергей - инженер-электронщик, Алексей устанавливает заборы, Денис вместе с отцом тоже трудится в фирме в Новочеркасске. Фермеры готовы преодолевать трудности, но сетуют на бумажную волокиту. Получение разрешений и сдача отчетности занимают подчас больше времени и сил, чем работа на винограднике. Но Сердюки верят: когда крестьян-виноделов в России станет больше, упразднится и бюрократия.

Бочки, бутылки, ящики, этикетки и множество других мелочей обходятся недешево, но без них - никуда. Фото: Тагир Раджа

Чище слезы и без серы

КФХ Сердюков - одно из редких хозяйств, производящее полностью натуральный продукт. На этикетке так и написано: без добавления диоксида серы.

- Многие называют консервант добавкой, считая, что при малом количестве от него никому плохо не будет. Но известны обратные случаи, - поясняет Сергей.
Княгиня Голицына в Крыму стала первой виноделицей империи

Первые шаги и расходы - калькуляция от братьев Сердюков:

- Нужно начинать с виноградника - арендовать или посадить его. Первое обойдется примерно в 750 тыс. руб. за гектар, второе - от миллиона рублей. Если разбивать с нуля, плодоношение наступит на пятый год с момента посадки. Нужно помещение не менее 100 кв. м, чтобы делать в нем вино. Его аренда обойдется примерно в 1,5 млн руб. в год. До миллиона уйдет на покупку оборудования. 65 тыс. руб. стоит лицензия. Бутылки, ящики, пробки, этикетки на восемь тонн винограда будут стоить около 250 тыс. руб. Нельзя обойтись без ЕГАИС для госконтроля над производством и оборотом продукции. Это плюс еще полмиллиона и 100 тыс. руб. за годовое обслуживание. Оплата бухгалтера - 15 тыс. в месяц. Еще понадобятся компьютеры и принтер для печати акцизных марок.

При этом часть расходов может возместить государство. Фермеру-виноделу положено 500 тыс. руб. на гектар на посадку винограда и другие нужды. Конечно, при условии отчета и подтверждения расходов.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным