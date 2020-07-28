В Краснодаре на одну вакансию претендуют в среднем 11 человек, в то время как в ЮФО - семь. Самый большой показатель в Москве и Санкт-Петербурге - 17 человек. Об этом сообщили в российской рекрутинговой компании HeadHunter.

- Для столицы это неудивительно, ранее там было зафиксировано более 20 претендентов на отдельные должности, - объяснила руководитель пресс-службы филиала компании "hh.ru Юг" Алена Манохина. - Обычно такая конкуренция характерна среди госслужащих и топ-менеджеров. Сейчас же в дефиците рабочий персонал. Спрос на курьеров и водителей вырос не только в мегаполисах. Чаще всего ищут продажников, рабочих, фармацевтов, специалистов в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости. Вырос спрос на работников ресторанов, индустрии спорта и красоты и администраторов. Но повышения зарплаты в регионах мы не увидим. В ЮФО в среднем она составляет 41 584 рубля.

Как рассказала директор по персоналу одного из сочинских отелей Юлия Веселая, в связи с закрытием на период пандемии они потеряли один процент штата.

- Это обусловлено отъездом работников по месту прописки. Сейчас мы ищем поваров и горничных, - отметила она.

Юлия Веселая не уточнила сумму убытков, но подчеркнула, что потери огромные и как долго придется их восполнять, неизвестно, ведь стоимость номеров в Сочи сейчас не сильно выросла.

Несмотря на то что массовый сезон на курорте наступил с мая-июня, в некоторых средствах размещения гостей начали принимать еще в марте.

- В этом году владельцам гостиниц и ресторанов точно не удастся возместить убытки, - считает сочинский ресторатор и отельер Владимир Масютин. - Например, из-за закрытия моих восьми ресторанов на несколько месяцев я потерял примерно 12 миллионов рублей. Работать на доставку было невыгодно. Эту нишу занимают сетевые заведения быстрого питания. Зато по причине закрытия других предприятий общепита мне удалось привлечь на работу квалифицированные кадры.

Потери аэропортов Краснодара, Анапы и Сочи с апреля по июнь составили два миллиарда рублей. Больше всего пострадал аэропорт Сочи: на него пришлась половина всех убытков.

По словам эксперта компании Марии Болотниковой, по сравнению с экономическим кризисом 2008 - 2009 и 2014 - 2015 года нынешний, вызванный пандемией коронавируса, оказался менее заметным.

Обычно высокая конкуренция характерна среди госслужащих и топ-менеджеров. Но сейчас в дефиците рабочий персонал

Однако еще не всем сферам удалось восстановиться. Медработники, рабочий персонал, госслужащие, строители и торговцы недвижимостью удержались на плаву. А вот туризм, спорт, отдых, развлечения и маркетинг кризис затронул больше всего. Как ни странно, пострадали финансовый сектор и ИТ, считавшиеся островками стабильности. В плюсе производство продуктов питания, металлургия и обработка, услуги для бизнеса.

Но жизнь продолжается. Несмотря на продленный до 3 августа режим повышенной готовности, уже открылись бассейны и все фитнес-центры. Отели постепенно возобновляют работу с 1 июня. Эти сферы активно наращивают прибыль. Цены выросли, но это скорее сезонный рост. Кстати, в морском кластере Сочи практически 100-процентная загрузка объектов размещения, горная зона активно подтягивается. Туристов манит прохлада здешних мест.

Несмотря на запрет туристических экскурсий на автомобилях повышенной проходимости, в Туапсе только за один рейд было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях на "черных" джиперов. К слову, этот сектор продолжает терпеть убытки.

По информации регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, сейчас на Кубани открыт только один разрешенный туристический маршрут для передвижения на автомобилях повышенной проходимости, "Тайны Геленджика" в живописных и труднодоступных местах города-курорта. Отдыхающим гарантируется соблюдение всех мер безопасности и при этом не нарушаются экологические нормы.

"Остальные маршруты джипинга сейчас вне закона, - отмечают специалисты. - Приобретая такую услугу, туристы рискуют здоровьем и жизнью. Случаи, когда нелегальные джиперы попадали в аварии, в том числе с человеческими жертвами, происходили неоднократно. Однако они продолжают вести нелегальный бизнес. Особенно это распространено в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике".