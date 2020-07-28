Новости

Петербуржца, расчленившего свою жену, отправили под арест 15:57
Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны 15:51
В Нижегородской области на бывшего следователя завели уголовное дело 15:46
Национальный exit poll пройдет на президентских выборах в Беларуси 15:45
В Петербурге столкнулись два грузовых поезда 15:38
Летняя киношкола Александра Митты открыла двери для кинематографистов СГ 15:37
Роспотребнадзор: Покупая тест на COVID-19, нужно убедиться в его легитимности 15:31
Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали гражданами Греции 15:30
На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке 15:28
В библиотеках спрячут под ключ книги с маркировкой "18+" 15:27
В Турции раскопали древний саркофаг с редкой золотой диадемой 15:20
Changan обновил свой самый популярный в России кроссовер 15:06
В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на арсенале 15:06
Глава Минэкономразвития стал председателем совета ЦСР 15:04
СМИ: Денис Черышев близок к переходу из "Валенсии" в "Зенит" 15:03
Блогеры сняли процесс замены шин самого большого в мире трактора 15:00
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса 14:57
Крымской скорой помощи передали 10 новых автомобилей 14:54
Видео: В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки 14:50
Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера выйдет на свободу 14:49
Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве 90-летней матери 14:43
Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура 14:41
Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами 14:40
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 15:37
Рубрика: Власть

Курьер и повар, шаг вперед

Как коронавирус изменил рынок труда в ЮФО
Текст: Ирина Белова
Российская газета - Экономика Юга России № 164(8218)
В Краснодаре на одну вакансию претендуют в среднем 11 человек, в то время как в ЮФО - семь. Самый большой показатель в Москве и Санкт-Петербурге - 17 человек. Об этом сообщили в российской рекрутинговой компании HeadHunter.

- Для столицы это неудивительно, ранее там было зафиксировано более 20 претендентов на отдельные должности, - объяснила руководитель пресс-службы филиала компании "hh.ru Юг" Алена Манохина. - Обычно такая конкуренция характерна среди госслужащих и топ-менеджеров. Сейчас же в дефиците рабочий персонал. Спрос на курьеров и водителей вырос не только в мегаполисах. Чаще всего ищут продажников, рабочих, фармацевтов, специалистов в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости. Вырос спрос на работников ресторанов, индустрии спорта и красоты и администраторов. Но повышения зарплаты в регионах мы не увидим. В ЮФО в среднем она составляет 41 584 рубля.

Фото: photoxpress
Что ждет на рынке труда тех, кто старше 35 лет

Как рассказала директор по персоналу одного из сочинских отелей Юлия Веселая, в связи с закрытием на период пандемии они потеряли один процент штата.

- Это обусловлено отъездом работников по месту прописки. Сейчас мы ищем поваров и горничных, - отметила она.

Юлия Веселая не уточнила сумму убытков, но подчеркнула, что потери огромные и как долго придется их восполнять, неизвестно, ведь стоимость номеров в Сочи сейчас не сильно выросла.

Несмотря на то что массовый сезон на курорте наступил с мая-июня, в некоторых средствах размещения гостей начали принимать еще в марте.

- В этом году владельцам гостиниц и ресторанов точно не удастся возместить убытки, - считает сочинский ресторатор и отельер Владимир Масютин. - Например, из-за закрытия моих восьми ресторанов на несколько месяцев я потерял примерно 12 миллионов рублей. Работать на доставку было невыгодно. Эту нишу занимают сетевые заведения быстрого питания. Зато по причине закрытия других предприятий общепита мне удалось привлечь на работу квалифицированные кадры.

Потери аэропортов Краснодара, Анапы и Сочи с апреля по июнь составили два миллиарда рублей. Больше всего пострадал аэропорт Сочи: на него пришлась половина всех убытков.

По словам эксперта компании Марии Болотниковой, по сравнению с экономическим кризисом 2008 - 2009 и 2014 - 2015 года нынешний, вызванный пандемией коронавируса, оказался менее заметным.

Обычно высокая конкуренция характерна среди госслужащих и топ-менеджеров. Но сейчас в дефиците рабочий персонал

Однако еще не всем сферам удалось восстановиться. Медработники, рабочий персонал, госслужащие, строители и торговцы недвижимостью удержались на плаву. А вот туризм, спорт, отдых, развлечения и маркетинг кризис затронул больше всего. Как ни странно, пострадали финансовый сектор и ИТ, считавшиеся островками стабильности. В плюсе производство продуктов питания, металлургия и обработка, услуги для бизнеса.

Но жизнь продолжается. Несмотря на продленный до 3 августа режим повышенной готовности, уже открылись бассейны и все фитнес-центры. Отели постепенно возобновляют работу с 1 июня. Эти сферы активно наращивают прибыль. Цены выросли, но это скорее сезонный рост. Кстати, в морском кластере Сочи практически 100-процентная загрузка объектов размещения, горная зона активно подтягивается. Туристов манит прохлада здешних мест.

Фото: iStock
Эксперты подсчитали, что выгадали офисные работники при переходе на фриланс

Несмотря на запрет туристических экскурсий на автомобилях повышенной проходимости, в Туапсе только за один рейд было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях на "черных" джиперов. К слову, этот сектор продолжает терпеть убытки.

По информации регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, сейчас на Кубани открыт только один разрешенный туристический маршрут для передвижения на автомобилях повышенной проходимости, "Тайны Геленджика" в живописных и труднодоступных местах города-курорта. Отдыхающим гарантируется соблюдение всех мер безопасности и при этом не нарушаются экологические нормы.

"Остальные маршруты джипинга сейчас вне закона, - отмечают специалисты. - Приобретая такую услугу, туристы рискуют здоровьем и жизнью. Случаи, когда нелегальные джиперы попадали в аварии, в том числе с человеческими жертвами, происходили неоднократно. Однако они продолжают вести нелегальный бизнес. Особенно это распространено в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов