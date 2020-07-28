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28.07.2020 17:23

Настрой на достройку

Власти Волгоградской области субсидируют завершение долгостроев
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 164(8218)
В Волгограде обманутые дольщики наконец-то смогли привлечь внимание властей к своей проблеме. Состоялась встреча инициативной группы с представителями инспекции госстройнадзора Волгоградской области, Фонда защиты прав дольщиков, юристами и застройщиками.

- Нам сказали, что 15 августа на стройку в жилых комплексах "Адмиралтейский" и "Династия" выйдут рабочие. Начнут с благоустройства. Если у кого-то крыши плохие, переделают, займутся отоплением и подвалом. Работу нужно сделать в летний период. Нас заверили, что в этом году мы получим ключи от долгожданных квартир, - говорит член инициативной группы Марина Тесленко. - Мы въедем и займемся ремонтом, а параллельно будут идти суды и процедура банкротства прежнего застройщика. Жилье мы ждем шесть лет.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Как рассказали в администрации региона, на достройку замороженных объектов в бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей. Деньги пойдут на субсидии новому застройщику. Оценку степени готовности и стоимости завершения домов дадут федеральные эксперты. Решение о достройке будет принимать Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

В ЖК "Адмиралтейский" договоры долевого строительства заключили 307 семей. Компания "Стройсити" должна была сдать две высотки на улице Фадеева в конце 2015 года. Инспекция госстройнадзора неоднократно выявляла нарушения законодательства, в том числе вывод средств. Когда возбудили уголовное дело, готовность зданий составляла 85 и 95 процентов.

- ЖК "Адмиралтейский" включен в единый реестр проблемных объектов Волгоградской области. Планируется завершение строительства по результатам рассмотрения дела о банкротстве компании. Большая часть документов уже представлена в Фонд защиты прав дольщиков. О сроках сложно что-то сказать. Организации, которые проводят экспертизу, выражают намерение как можно скорее выдать заключение. Наблюдательный совет ожидаем в августе. По нашим оценкам, нужно еще больше 300 миллионов рублей на достройку дома, внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Но необходимо обследовать каждый этаж, - прокомментировал заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора по Волгоградской области Роман Касьянов.

ЖК "Династия" возводится с привлечением средств 169 собственников. Дом на улице Огарева компания "Стройснаб" обязалась ввести в эксплуатацию еще в конце 2015 года. Инспекция госстройнадзора Волгоградской области вскрыла финансовые нарушения на 400 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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- Территориальным прокурорам поручено не снижать контроль за возведением многоквартирных домов и организовать горячую линию для участников долевого строительства жилых комплексов "Адмиралтейский" и "Династия". На завершающей стадии расследования находится уголовное дело в отношении застройщика, действия которого повлекли нарушения прав граждан. В ближайшее время дело будет направлено в суд, - заявила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В этом году планируют достроить еще 17 проблемных домов, что позволит решить жилищный вопрос 1300 семей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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