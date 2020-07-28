Крымской скорой помощи передали 10 новых автомобилей

"Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" получил 10 новых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Автомобили Ford класса С рассчитаны для транспортировки пациентов и оказания скорой специализированной медицинской помощи, а также для перевозки потенциально инфицированных или инфицированных больных.

- Машины будут распределены для обновления автопарка санитарной авиации, - пояснили в Минздраве. - Они закуплены Минпромом РФ во исполнение распоряжения правительства РФ от 1 апреля 2020 года об обеспечении работы службы СМП и санитарной авиации, а также в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Обновление автопарка службы скорой медицинской помощи способствует повышению качества оказания медицинской помощи населению.

Также Центр получил четыре автомобиля ГАЗель NEXT для усиления существующего автопарка Симферопольской станции скорой медицинской помощи. Они пройдут регистрацию, постановку на учет и в ближайшее время выйдут на линию.