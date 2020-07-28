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28.07.2020 11:21
Рубрика: Экономика

Между Сочи и Анапой с 1 августа начнут курсировать "Ласточки"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

С 1 августа поезда № 829/830 соединят курортные города Черноморского побережья Краснодарского края - Сочи и Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Из Анапы в Краснодар отправилась первая "Ласточка"

"Ласточки" Адлер - Анапа будут курсировать ежедневно. В первую поездку из Адлера поезд отправится 1 августа в 13.25, прибытие - в 21.13. А из Анапы - 2 августа в 5.28, в Адлере - в 13.16. Время в пути составит - 7 часов 48 минут.

На новом маршруте дневного экспресса планируются остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9-й километр, Абинская, Афипская и Варениковская.

В поезде для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок для посадки и высадки, в том числе с низких платформ, а также имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Билеты можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте компании. Стоимость билета - от 1448 рублей.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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