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28.07.2020 17:13

По М-4 "Дон". В объезд Аксая

Реконструкция федеральной автотрассы в Ростовской области сократит время в пути на Черноморское побережье на полтора часа
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 164(8218)
В Ростовской области началась активная фаза инфраструктурного проекта "Обход города Аксай", общая протяженность которого 65 километров. Финансирование проекта до 2024 года составит 120 миллиардов рублей.
Скорость, с которой можно будет двигаться по трассе, - 130 километров в час. Фото: Тагир Раджавов/РГ Скорость, с которой можно будет двигаться по трассе, - 130 километров в час. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Скорость, с которой можно будет двигаться по трассе, - 130 километров в час. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Магистраль М-4 "Дон", пересекающая Ростовскую область с севера на юг, - основа федеральной дорожной сети региона. Увы, автодорога давно исчерпала свою пропускную способность. В период пиковых нагрузок на ее отдельных участках интенсивность движения достигает 117 тысяч автомобилей в сутки при нормативной нагрузке - около 40 тысяч.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Развязка, которая пойдет в обход Аксая, не только позволит улучшить экологическую ситуацию и транспортную доступность в донском мегаполисе, но и создаст комфортные условия для транзитного транспорта. Время в пути на Черноморское побережье сократится на полтора часа. Скорость, с которой можно будет двигаться по трассе, 130 километров в час.

Она пройдет через девять муниципалитетов, это должно обеспечить устойчивое взаимодействие с областным центром. Да и дорожное движение будет значительно безопаснее. Кроме того, власти региона надеются на увеличение количества туристов, так как путешественники получат возможность, избежав автомобильных заторов, посетить старинную столицу донских казаков - станицу Старочеркасскую.

Работы на трассе М-4 "Дон" одновременно идут в районе Новочеркасской развязки и Сальского кольца. На отрезке 1024-й - 1036-й километр работа выполнена на 65 процентов. Ввести дорогу в эксплуатацию должны в конце года, хотя первоначально завершить реконструкцию планировалось в сентябре 2021-го. На участке 1072-й - 1091-й километр работа началась в марте. Специалисты Мостоотряда-10 сооружают путепровод над сальским кольцом. Уже построены четыре промежуточные линии опор, смонтированы пролетные строения. Развязка обеспечит выход на региональную дорогу Батайск - Ставрополь и федеральный участок южного подъезда к Ростову-на-Дону.

Как рассказал начальник участка Мостоотряда-10 Виталий Голошпа, при монтаже применяется опыт, полученный на строительстве Крымского моста. В соответствии с графиком объект планируют закончить к декабрю 2022 года.

- Путепровод позволит разделить транспортные потоки: транзитный транспорт в направлении Краснодар - Москва и Москва - Краснодар пойдет над сальским кольцом, а местный - внизу, - уточнил директор ростовского филиала ГК "Автодор" Дмитрий Рябов. - После реконструкции этот участок будет соответствовать первой технической категории.

В третьем квартале нынешнего года дорожники приступят к новому участку трассы протяженностью 35 километров.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Часть дороги пройдет по пойме реки Дон. Это наиболее сложный этап проекта, который предусматривает строительство 24 искусственных сооружений. Из мостовых переходов и путепроводов самым крупным станет мост высотой 20 метров и протяженностью 1800 метров, в три раза длиннее Ворошиловского. Он не только не будет препятствовать судоходству, но и обеспечит надежную транспортную связь соседних территорий, - уточнил Дмитрий Рябов.

Из-за особенностей рельефа строителям придется уложить более 23 миллионов кубометров грунта, а площадь дорожного покрытия будет равна двум миллионам квадратных метров, его толщина в полтора раза больше, чем предусмотрено российскими нормами. Расчетный срок службы составит 30 лет. Строить объект будут по немецким технологиям.

В рамках проекта построят и ветровые электростанции, энергия которых будет использоваться для освещения магистрали. Такое техническое решение в Ростовской области применяется впервые.

Полностью аксайский обход намечено сдать в 2024 году. Новый участок-дублер будет эксплуатироваться на платной основе, а существующая дорога останется альтернативной для автомобилистов. Пункт взимания платы только один, на 1045-м километре трассы. Оплачивать проезд предстоит лишь тем, кто воспользуется аксайским обходом на всей его протяженности. Путь через Аксай или Ростов-на-Дону по реконструированной трассе идет мимо пункта взимания платы. Одним словом, у автомобилистов будет выбор: если нет необходимости заезжать в донскую столицу, то можно воспользоваться платным участком, без пробок и потери времени. Если же надо попасть в город, можно сделать это бесплатно, проехав по старой дороге.

Кстати

На девятом километре автодороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной вскоре начнется сооружение многоуровневой транспортной развязки. На ее строительство выделено 2,206 миллиарда рублей. Сооружение предполагается ввести в эксплуатацию не позднее 25 сентября 2021 года.

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