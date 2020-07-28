Предприятия Крыма нашли алгоритм повышения производительности труда

Существенных успехов достиг завод "Фиолент", включившись в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Он нацелен на рост показателей на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. К выполнению программы привлекли проектную группу, состоящую из 11 инициативных сотрудников предприятия, на котором трудятся 1400 человек.

"Мы конкурируем с Китаем, и потому нам необходима высокая производительность труда. Это снижает себестоимость товара и повышает его конкурентоспособность, - рассказали "РГ" на заводе. - Тренеры федерального центра компетенций (ФЦК) выявили 12 проблем и разработали комплексный план их решения. Была поставлена задача сократить время производственного процесса, и за три года мы обеспечим рост производительности на 30 процентов.

За шесть месяцев реализации проекта на линии производства деталей электродвигателя производительность повысилась на 36,5 процента, время изготовления комплектующих, напротив, снизилось на 11 процентов.

Предприятие "Крымхлеб" включилось в проект год назад. За это время 36 сотрудников, в том числе руководители, освоили принципы бережливого производства. Также ФЦК подготовил для предприятия трех тренеров из действующих работников. Они уже успели обучить методикам бережливого производства более 400 коллег. "Крымхлеб" сократил продолжительность производственного процесса на 20 процентов, увеличил выработку продукции в расчете на единицу задействованного персонала на 39 процентов и высвободил 250 квадратных метров площади для нового производства.

Гендиректор предприятия Андрей Венжега рассказал "РГ", что за время реализации проекта были в два раза увеличены производственные мощности и в полтора раза - выпуск продукции.

- На предприятии стандартизовали производство, устроили зонирование и разделение рабочих процессов между сотрудниками, - отметил он. - Это и стало основой положительных результатов пилотного проекта.

Вице-премьер крымского правительства Андрей Рюмшин уверен: полученные результаты говорят о том, что предприятие прикладывает все силы для оптимизации производства и минимизации затрат на изготовление продукции.

На днях в проект включилось и акционерное предприятие "Бром" в Красноперекопске, единственное химическое предприятие в России, странах СНГ и Восточной Европы, специализирующееся на выпуске и реализации брома и его производных. Здесь создана рабочая группа, которая воплощает проект вместе со специалистами ФЦК в области производительности труда. Планируется, что за первые шесть месяцев завод получит десятипроцентный рост производительности труда, а за 2,5 года увеличит этот показатель до 30 процентов.

Справка "РГ"

Республика Крым второй год успешно реализует нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". В 2020 году адресную помощь получит 21 крымское предприятие, а к 2024 году - уже 47 компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспортные услуги, строительство и ЖКХ.