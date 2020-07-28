РЖД запустили вагоны нового модельного ряда в Волгоград и Читу

Вагоны нового модельного ряда с душем, климат-контролем и USB-розетками будут курсировать из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу, сообщили в холдинге "Российские железные дороги".

"32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных вагонов будут включены в составы фирменного поезда № 1/2 "Волгоград" сообщением Волгоград - Москва и поезда № 47/48 сообщением Балаково - Москва. В свои первые рейсы с новыми вагонами поезда отправятся 28 и 29 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 плацкартных, 8 купейных и 1 штабной вагон нового модельного ряда будут ходить в составе поезда № 69/70 сообщением Чита - Москва с 30 июля.

РЖД продолжает расширять географию курсирования вагонов нового модельного ряда, выполненных в виде двухвагонных сцепов. С начала 2020 года в АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") поступило 168 плацкартных, 102 купейных и 27 штабных вагонов нового модельного ряда. Оценить их комфорт уже пассажиры на маршрутах Москва - Белгород и Москва - Владивосток, уточнили в РЖД.

До конца года планируется вывести на маршруты еще 86 плацкартных, 44 купейных и 14 штабных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов.

Вагоны нового модельного ряда созданы на основе передового опыта в области пассажирского вагоностроения с использованием новейших технологий и материалов. Они оборудованы климат-контролем, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

Кроме того, в таких вагонах установлены системы очистки и обеззараживания воздуха за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Также обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, которые полностью безопасны для людей, отметили в холдинге.