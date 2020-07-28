В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы

В ростовском аэропорту Платов возобновляются международные рейсы, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта.

Первый после перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии, рейс состоится третьего августа. Самолет авиакомпании Turkish Airlaines доставит пассажиров в Стамбул.

Как отметил представитель аэропорта, регулярные рейсы запланированы четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

С 10 августа планируются чартерные рейсы в другие турецкие города - Анталию, Бодрум и Даламан.