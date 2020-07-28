В Астрахани селекционеры вывели арбуз с белой мякотью

Как передают РИА Новости, вкусовые качества арбузов, по словам селекционеров, не пострадали: он остался сладким и сочным. Белый арбуз имеет вкус ванили и миндаля.

По словам директора селекционно-семеноводческого предприятия Артема Соколова, арбузы безопасны для беременных и аллергиков, так как в них не содержатся природные красители.

Селекционер отметил, что в мире существуют арбузы с белой мякотью, но нет никаких данных о том, насколько они съедобны.

Чтобы вырастить белый арбуз, астраханским специалистам потребовалось 15 лет. Чтобы добиться сладкого и специфического вкуса, они скрестили более тысячи сортов.

Впрочем, попробовать белые арбузы в нынешнем сезоне покупателям не удастся. Ожидается, что государственную регистрацию они получат только к началу следующего года, и уже к лету попадут на прилавки магазинов.