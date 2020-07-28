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28.07.2020 17:27
Рубрика: Власть

Дизайн-код для фасада

Единые правила размещения рекламы на зданиях вводят в Астрахани
Текст: Марина Володина
Российская газета - Экономика Юга России № 164(8218)
В Астрахани решили бороться с засильем разномастных рекламных вывесок и конструкций, которые портят облик древнего города.

Навести порядок в этой сфере взялись специалисты астраханского городского управления по строительству, архитектуре и градостроительству. Они разработали единые требования к размещению рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий, так называемый дизайн-код. Изменения уже вступили в силу. Однако у предпринимателей будет год, чтобы привести рекламу и вывески в соответствие с новыми требованиями.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
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Для Астрахани, города с многовековой историей, эти нововведения особенно важны, ведь сохранить уникальный облик зданий - важнейшая задача. Среди основных нововведений - запрет на штендеры, бегущие строки и баннеры. Кроме того, введено понятие "комплексная схема рекламно-информационного оформления", разработка которой требуется для торгово-развлекательных и бизнес-центров, спортивных комплексов, кинотеатров, а также всех зданий любого назначения, где реклама устанавливается на крышах, или на первых этажах жилых домов с нежилыми помещениями. Определены максимально допустимые габаритные размеры рекламных конструкций в зависимости от типа, полностью запрещено перекрывать архитектурные элементы фасада.

В требованиях приведена последовательность действий для определения вида и места размещения конструкции: от анализа фасада до выбора варианта конструкции. Также указаны допустимые и недопустимые конструкции, конкретизированы возможные места их размещения. В документе прописано и правило размещения рекламы возле мемориальных досок - расстояние не может быть меньше двух метров.

- Это сохранит исторический облик областного центра и будет препятствовать появлению визуального мусора на улицах Астрахани, - объясняет и. о. главы администрации города Мария Пермякова. - В первую очередь, в сохранении самобытности и эстетического вида нуждается центр, территория белого города, но наша задача - привести в порядок наружную рекламу во всех районах. Я считаю, что у каждого астраханца есть право гулять по родным улицам, свободным от визуальной самодеятельности.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Введение дизайн-кода позволит достичь гармоничного сочетания конструкций с архитектурными, стилистическими и колористическими особенностями зданий Астрахани. Требования планируют вводить поэтапно в течение трех лет. Сначала будет внедрен пилотный проект дизайн-кода фасадов в центральной части города. На втором этапе предполагается аналогичная работа с фасадами зданий, расположенных в историко-архитектурных комплексах. Этот процесс должен занять не более двух лет. Третьим этапом все городские здания из указанного перечня будут приведены в соответствие с новыми требованиями.

Если вывеска или рекламная конструкция не будет соответствовать правилам, ее придется демонтировать. В случае согласования эскизного проекта срок нахождения информационной конструкции на фасаде здания будет составлять три года. Раньше разрешение выдавалось на год.

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